Sözde Sarı Saç Uzmanı Kuaföre Giden Kadının Neredeyse Tüm Saçları Yandı

Sarı saçın ne kadar güzel olduğunu anlatmaya gerek yok. E tabii sevdalısı da çok. Kadınlarımız istedikleri sarı saç tonunu tutturabilmek için saatlerce kuaförde kaldıkları yetmiyor gibi üstüne bir de bakımlarla korumaya çalışıyor. İşte bunca emek göz önünde bulundurulunca da insan o saçları kaybetmek istemiyor.