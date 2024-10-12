Sözde Sarı Saç Uzmanı Kuaföre Giden Kadının Neredeyse Tüm Saçları Yandı

Sarı saçın ne kadar güzel olduğunu anlatmaya gerek yok. E tabii sevdalısı da çok. Kadınlarımız istedikleri sarı saç tonunu tutturabilmek için saatlerce kuaförde kaldıkları yetmiyor gibi üstüne bir de bakımlarla korumaya çalışıyor. İşte bunca emek göz önünde bulundurulunca da insan o saçları kaybetmek istemiyor.
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@morganpaigecarter adlı TikTok kullanıcısının başına gelenleri @kiz.nesesi adlı kullanıcı anlattı.
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Sarı saç uzmanına giden kadının saçları boyanma anında yanmış kısa süre içerisinde de bu şekilde kopmuştu.
İşte o anlar 👇
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