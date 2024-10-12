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Sözde Sarı Saç Uzmanı Kuaföre Giden Kadının Neredeyse Tüm Saçları Yandı

Sözde Sarı Saç Uzmanı Kuaföre Giden Kadının Neredeyse Tüm Saçları Yandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 12:49

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Sarı saçın ne kadar güzel olduğunu anlatmaya gerek yok. E tabii sevdalısı da çok. Kadınlarımız istedikleri sarı saç tonunu tutturabilmek için saatlerce kuaförde kaldıkları yetmiyor gibi üstüne bir de bakımlarla korumaya çalışıyor. İşte bunca emek göz önünde bulundurulunca da insan o saçları kaybetmek istemiyor.

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@morganpaigecarter adlı TikTok kullanıcısının başına gelenleri @kiz.nesesi adlı kullanıcı anlattı.

@morganpaigecarter adlı TikTok kullanıcısının başına gelenleri @kiz.nesesi adlı kullanıcı anlattı.

Sarı saç uzmanına giden kadının saçları boyanma anında yanmış kısa süre içerisinde de bu şekilde kopmuştu.

Sarı saç uzmanına giden kadının saçları boyanma anında yanmış kısa süre içerisinde de bu şekilde kopmuştu.

Şu an bakımlarla saçını uzatmaya çalışan kadının işi epey zor. Peki ya sizin başınıza gelse ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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