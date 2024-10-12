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Gebze’deki Hayvan Katliamından Sonra Vatandaşlar Eylem Yaptı: “Belediye Başkanı İstifa”

Gebze’deki Hayvan Katliamından Sonra Vatandaşlar Eylem Yaptı: “Belediye Başkanı İstifa”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 13:38

Geçtiğimiz gün Gebze’de hepimizin yüreklerini yakan bir olay yaşandı. Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuvalanmayı bekleyen masum canlar zehirlenerek poşetlere koyuldu ve ölüme terk edildi.

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50’ye yakın kedi ve köpeğin acımasızca canına kıyıldığı olay için Gebze Belediyesi binasının önünde eylem başladı.

50’ye yakın kedi ve köpeğin acımasızca canına kıyıldığı olay için Gebze Belediyesi binasının önünde eylem başladı.

Sloganlarda belediye başkanı için katil ifadeleri kullanılırken, masum canlarımızın sesi olmak isteyen vatandaşlar adliye binasına doğru yöneldi.

Sloganlarda belediye başkanı için katil ifadeleri kullanılırken, masum canlarımızın sesi olmak isteyen vatandaşlar adliye binasına doğru yöneldi.

İşte o anlar 👇

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