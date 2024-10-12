Gebze’deki Hayvan Katliamından Sonra Vatandaşlar Eylem Yaptı: “Belediye Başkanı İstifa”
Gebze’deki Hayvan Katliamından Sonra Vatandaşlar Eylem Yaptı: “Belediye Başkanı İstifa”
Geçtiğimiz gün Gebze’de hepimizin yüreklerini yakan bir olay yaşandı. Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuvalanmayı bekleyen masum canlar zehirlenerek poşetlere koyuldu ve ölüme terk edildi.
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50’ye yakın kedi ve köpeğin acımasızca canına kıyıldığı olay için Gebze Belediyesi binasının önünde eylem başladı.
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Sloganlarda belediye başkanı için katil ifadeleri kullanılırken, masum canlarımızın sesi olmak isteyen vatandaşlar adliye binasına doğru yöneldi.
İşte o anlar 👇
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