Sevgilisi İçin Pasta Sipariş Eden Adamdan Kuryeyi Şaşırtan İstek: “Doğum Gününü Siz Kutlar mısınız?”

@ertantasdemir adlı Instagram hesabından içerikler üreten kurye, bir müşterisinden gelen istek karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaşmasıyla viral oldu. Sipariş veren kişi kız arkadaşının doğum günü olduğu için pasta siparişi vermişti.
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Ardından ise destek hattına bağlanıp, kuryeye iletmeleri için bir istekte bulunmuştu.
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Siparişi veren kişi kuryenin pastayı teslim edeceği esnada sevgilisinin doğum gününü kutlamasını istemişti.
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