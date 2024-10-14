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Sevgilisi İçin Pasta Sipariş Eden Adamdan Kuryeyi Şaşırtan İstek: “Doğum Gününü Siz Kutlar mısınız?”

Sevgilisi İçin Pasta Sipariş Eden Adamdan Kuryeyi Şaşırtan İstek: “Doğum Gününü Siz Kutlar mısınız?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 14:12

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@ertantasdemir adlı Instagram hesabından içerikler üreten kurye, bir müşterisinden gelen istek karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaşmasıyla viral oldu. Sipariş veren kişi kız arkadaşının doğum günü olduğu için pasta siparişi vermişti.

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Ardından ise destek hattına bağlanıp, kuryeye iletmeleri için bir istekte bulunmuştu.

Ardından ise destek hattına bağlanıp, kuryeye iletmeleri için bir istekte bulunmuştu.

Siparişi veren kişi kuryenin pastayı teslim edeceği esnada sevgilisinin doğum gününü kutlamasını istemişti.

Siparişi veren kişi kuryenin pastayı teslim edeceği esnada sevgilisinin doğum gününü kutlamasını istemişti.

Kutlamayı ise pastaya mum koyarak yapmasını istemişti. Kurye olanlar karşısında “Ne kadar saçma istekleriniz var” dedi.

İşte detaylar 👇

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