Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi Daron Acemoğlu'ndan Öğrencilere 3 Önemli Tavsiye: "Heyecanınızı Doğru Kullanın..."

2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, öğrencilere üç önemli tavsiyede bulundu. Öğrencilerin bir işi severek yapması gerektiğini söyleyen Acemoğlu, 'Heyecanınızı doğru kullanmalısınız. İstediğiniz şeylere yatırım yapmalısınız ve ne kadar çok okursanız o kadar iyi. Sonuçta bizim yaptığımız iş sentez.' dedi.
Kaynak: Bloomberg HT
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'Kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğine yönelik çalışmasıyla 2024 Nobel Ekonomi ödülüne layık görülen ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, öğrencilere 3 önemli tavsiyede bulundu.
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Bloomberg HT kanalında açıklamalarda bulunan Acemoğlu, öğrencilerin sevdiği işlerle uğraşması gerektiğini söyleyerek, "Heyecanınızı doğru kullanmalısınız. İstediğiniz şeylere yatırım yapmalısınız ve ne kadar çok okursanız o kadar iyi. Sonuçta bizim yaptığımız iş sentez." dedi.
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