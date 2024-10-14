İngiltere'deki Evini Gezdiren Gurbetçinin Çektiği Videoda Özellikle Tuvalet Boruları Dikkat Çekti
İngiltere'deki Evini Gezdiren Gurbetçinin Çektiği Videoda Özellikle Tuvalet Boruları Dikkat Çekti
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Videoda İngiltere'deki evlerin genel olarak ahşaptan yapıldığına dikkat çekti.
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Duvarlarda bulunan USB girişleri de izleyicilerin ilgisini çekti. Yorum yapanlar USB girişlerinin eski olamayacağını yeni değiştirilmiş olabileceğini belirtti.
Ayrıca Türkiye'deki evlerden farklı olarak tuvalet borularının dışarıda yer alması videoda dikkat çeken bir başka detay oldu.
İşte o video:
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