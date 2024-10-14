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Fenomen Gökhan Ünver'in 'Özel Okul Velisi' Videosu Kırdı Geçirdi: "Akıl Sağlığıyla Oynamaya Yemin Etmiş"

Fenomen Gökhan Ünver'in 'Özel Okul Velisi' Videosu Kırdı Geçirdi: "Akıl Sağlığıyla Oynamaya Yemin Etmiş"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 17:49

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Sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, çocuklarını özel okula yazdıran bazı velilerin davranışlarını tiye aldı. Öğretmenden sürekli yeni şeyler isteyen bir veliye cevap vermeye çalışan Ünver videoya 'Öğretmenin akıl sağlığıyla oynamaya yemin etmiş özel okul velisi.' notunu düştü.

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Sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, çocuklarını özel okula yazdıran bazı velilerin, öğretmenlere karşı davranışlarını işleyen bir video paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, çocuklarını özel okula yazdıran bazı velilerin, öğretmenlere karşı davranışlarını işleyen bir video paylaştı.

Bir velinin ardı arkası gelmeyen isteklerini yerine getirmeye çalışan öğretmeni canlandıran Ünver videoya, "Öğretmenin akıl sağlığıyla oynamaya yemin etmiş özel okul velisi." notunu düştü.

Bir velinin ardı arkası gelmeyen isteklerini yerine getirmeye çalışan öğretmeni canlandıran Ünver videoya, "Öğretmenin akıl sağlığıyla oynamaya yemin etmiş özel okul velisi." notunu düştü.

İşte paylaşılan o video; 🎥 👇

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