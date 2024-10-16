TikTok Kullancısı, Kaybedilmemesi Gereken 5 Kadın Türünü Sıraladı: "Aldatmaya Rağmen Yanındaysa Onu Kaybetme"

TikTok’ta @erdemyeterr isimli kullanıcı, dikkat çeken bir video ile kaybedilmemesi gereken 5 kadın türünü sıraladı.
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İçerik üreticisi, “aldatmana rağmen seninle kalıyorsa onun değerini bil”, “seninle vakit geçirmek için her şeyden ödün veriyorsa onu kaybetme” ve “sana sürekli güven aşılamaya çalışıyorsa onu kaybetme” gibi ifadeler kullandı.
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Peki sizce hangi özelliklere sahip insanlar kaybedilmemeli? Yorumlarda buluşalım!
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