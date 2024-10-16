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TikTok Kullancısı, Kaybedilmemesi Gereken 5 Kadın Türünü Sıraladı: "Aldatmaya Rağmen Yanındaysa Onu Kaybetme"

TikTok Kullancısı, Kaybedilmemesi Gereken 5 Kadın Türünü Sıraladı: "Aldatmaya Rağmen Yanındaysa Onu Kaybetme"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 11:49

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TikTok’ta @erdemyeterr isimli kullanıcı, dikkat çeken bir video ile kaybedilmemesi gereken 5 kadın türünü sıraladı.

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İçerik üreticisi, “aldatmana rağmen seninle kalıyorsa onun değerini bil”, “seninle vakit geçirmek için her şeyden ödün veriyorsa onu kaybetme” ve “sana sürekli güven aşılamaya çalışıyorsa onu kaybetme” gibi ifadeler kullandı.

İçerik üreticisi, “aldatmana rağmen seninle kalıyorsa onun değerini bil”, “seninle vakit geçirmek için her şeyden ödün veriyorsa onu kaybetme” ve “sana sürekli güven aşılamaya çalışıyorsa onu kaybetme” gibi ifadeler kullandı.

Video, bazı takipçiler arasında tartışma yarattı. İçerik üreticisinin işkilerde güven ve sadakat konusundaki yorumları, farklı tepkiler aldı.

Peki sizce hangi özelliklere sahip insanlar kaybedilmemeli? Yorumlarda buluşalım!

Peki sizce hangi özelliklere sahip insanlar kaybedilmemeli? Yorumlarda buluşalım!

Videonun tamamı için👇📽️

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