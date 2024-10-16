TikTok Kullancısı, Kaybedilmemesi Gereken 5 Kadın Türünü Sıraladı: "Aldatmaya Rağmen Yanındaysa Onu Kaybetme"

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Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Bir Vatandaş 112 Acil Hattını Arayarak F-16 Tipi Jet Uçaklarını Şikayet Etti