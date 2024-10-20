Yumurtanın Tazeliği Nasıl Anlaşılır? Telefon Işığıyla Tazelik Testi İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Ekol TV programına konuk olan diyetisyen Ersin Özdemir, yumurtanın tazeliğini test etmek için cep telefonu ışığını kullandı. Taze yumurtanın ışığı yansıttığını söyleyen Özdemir, 'Renk fark etmeksizin ışığı yansıtmıyorsa bayat yumurtadır.' dedi.
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Ekol TV ekranlarında Balçiçek İlter'in programına konuk olan diyetisyen Ersin Özdemir, yumurtanın tazeliğini test edebilmek için uygulanan bir yöntemi anlattı.
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Cep telefonunun ışığını yumurtaya yaklaştıran Özdemir, "Yumurta tutulan ışığı yansıtıyorsa tazedir, yansıtmıyorsa bayattır. Yumurtanın rengi fark etmez." dedi.
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