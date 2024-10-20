18 Gün Arayla İkinci Kez! Okul Bahçesine Yine Araba Daldı

"Cin Çıkarma Seansı" Yaptığını İddia Eden Bir Kişi Seanslarından Birinin Görüntülerini Paylaştı

Küfürbaz Profesör, Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Savurdu: "Sen O Haberi Al G...S... Güzel Kardeşim"

Bir Adamın Toronto'da Yaptığı El İşi Ürünleri Satan Bir Teyze ile Çektiği Video Viral Oldu