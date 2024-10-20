18 Gün Arayla İkinci Kez! Okul Bahçesine Yine Araba Daldı

İzmir'de bir okulda geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kazanın bir benzeri yine aynı okulun önünde meydana geldi. El freni çekilmeyen araç, okulun bahçe duvarını kırarak içeri girdi. Görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde el freni çekilmeyen bir araç okul bahçesine daldı. Kaza sırasında okul önünden kaçan 2 öğrenci ve 2 veli son anda kurtuldu.
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Kazanın meydana geldiği okulda 18 gün önce de yine benzer bir kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Kaza anı okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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