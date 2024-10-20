Görüş Bildir
Haberler
Video
18 Gün Arayla İkinci Kez! Okul Bahçesine Yine Araba Daldı

18 Gün Arayla İkinci Kez! Okul Bahçesine Yine Araba Daldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 18:57

İçerik Devam Ediyor

İzmir'de bir okulda geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kazanın bir benzeri yine aynı okulun önünde meydana geldi. El freni çekilmeyen araç, okulun bahçe duvarını kırarak içeri girdi. Görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'in Narlıdere ilçesinde el freni çekilmeyen bir araç okul bahçesine daldı. Kaza sırasında okul önünden kaçan 2 öğrenci ve 2 veli son anda kurtuldu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde el freni çekilmeyen bir araç okul bahçesine daldı. Kaza sırasında okul önünden kaçan 2 öğrenci ve 2 veli son anda kurtuldu.

Kazanın meydana geldiği okulda 18 gün önce de yine benzer bir kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Kaza anı okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği okulda 18 gün önce de yine benzer bir kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Kaza anı okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın