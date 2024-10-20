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Toprak Altındaki Altını Bulma Yöntemi Şaşkına Çevirdi: Akarsu İçinde Dakikalarca Uğraştı

Toprak Altındaki Altını Bulma Yöntemi Şaşkına Çevirdi: Akarsu İçinde Dakikalarca Uğraştı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 17:54

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Bir altın madencisinin elindeki sac plaka aracılığıyla eştiği topraklık alandan altın ayıkladığı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Altın parçacıklarını su aracılığıyla taş ve çamurdan ayıran işçi, işlem sonunda altın tozlarına ulaştı. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir altın madeni işçisinin altın bulma yöntemi izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir altın madeni işçisinin altın bulma yöntemi izleyenleri şaşkına çevirdi.

Dere kenarında bulunan çamurlu toprağı sac bir tepsiye dolduran işçi, suyla birlikte toprağı dağıtarak altın parçacıklarına ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra ağırlığın etkisiyle birlikte tepsinin orta kısmında toplanan altın parçacıkları gün yüzüne çıktı.

Dere kenarında bulunan çamurlu toprağı sac bir tepsiye dolduran işçi, suyla birlikte toprağı dağıtarak altın parçacıklarına ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra ağırlığın etkisiyle birlikte tepsinin orta kısmında toplanan altın parçacıkları gün yüzüne çıktı.

O anları izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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