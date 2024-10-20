Küfürbaz Profesör, Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Savurdu: "Sen O Haberi Al G...S... Güzel Kardeşim"

Gaziantep Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan D.Ö., komşularını darp ettiği olay sonrası durumu haberleştirmek isteyen Ekol TV muhabirine ağza alınmayacak küfürler etti. D.Ö., kendisini cevap hakkı için arayan muhabire, 'Sen neredesin O...Ç... Sen o haberi al G...S... güzel kardeşim. Seni bulacağım.' diyerek tehdit etti.

Kaynak: Ekol TV