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Küfürbaz Profesör, Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Savurdu: "Sen O Haberi Al G...S... Güzel Kardeşim"

Küfürbaz Profesör, Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Savurdu: "Sen O Haberi Al G...S... Güzel Kardeşim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 16:49

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Gaziantep Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan D.Ö., komşularını darp ettiği olay sonrası durumu haberleştirmek isteyen Ekol TV muhabirine ağza alınmayacak küfürler etti. D.Ö., kendisini cevap hakkı için arayan muhabire, 'Sen neredesin O...Ç... Sen o haberi al G...S... güzel kardeşim. Seni bulacağım.' diyerek tehdit etti.

Kaynak: Ekol TV

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Ekol TV muhabiri Burak Çeliksoy, 2 kadının, komşuları tarafından darp edildiklerine yönelik iddialarını haberleştirmek istedi. Olayla ilgili açıklama yapan kadınlar, "Güneş enerjisi aktığı için uyardık, Prof. D.Ö. bizi defalarca yumrukladı." dedi.

Ekol TV muhabiri Burak Çeliksoy, 2 kadının, komşuları tarafından darp edildiklerine yönelik iddialarını haberleştirmek istedi. Olayla ilgili açıklama yapan kadınlar, "Güneş enerjisi aktığı için uyardık, Prof. D.Ö. bizi defalarca yumrukladı." dedi.

Komşuların iddialarına karşın cevap hakkı için profesör D.Ö.'yü de arayan Ekol Tv muhabiri Burak Çeliksoy, duydukları karşısında şok geçirdi. Çeliksoy'un olayı haberleştirdiğini duyan D.Ö. "Sen neredesin O...Ç... Sen o haberi al G...S... güzel kardeşim. Seni bulacağım." diyerek tehditler savurdu.

Komşuların iddialarına karşın cevap hakkı için profesör D.Ö.'yü de arayan Ekol Tv muhabiri Burak Çeliksoy, duydukları karşısında şok geçirdi. Çeliksoy'un olayı haberleştirdiğini duyan D.Ö. "Sen neredesin O...Ç... Sen o haberi al G...S... güzel kardeşim. Seni bulacağım." diyerek tehditler savurdu.

O anlar muhabirin yanında bulunan kameralar tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

Haberin ayrıntıları; 🎥

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