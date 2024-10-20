Küfürbaz Profesör, Muhabire Ağza Alınmayacak Küfürler Savurdu: "Sen O Haberi Al G...S... Güzel Kardeşim"

Gaziantep Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan D.Ö., komşularını darp ettiği olay sonrası durumu haberleştirmek isteyen Ekol TV muhabirine ağza alınmayacak küfürler etti. D.Ö., kendisini cevap hakkı için arayan muhabire, 'Sen neredesin O...Ç... Sen o haberi al G...S... güzel kardeşim. Seni bulacağım.' diyerek tehdit etti.
Kaynak: Ekol TV
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Ekol TV muhabiri Burak Çeliksoy, 2 kadının, komşuları tarafından darp edildiklerine yönelik iddialarını haberleştirmek istedi. Olayla ilgili açıklama yapan kadınlar, "Güneş enerjisi aktığı için uyardık, Prof. D.Ö. bizi defalarca yumrukladı." dedi.
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Komşuların iddialarına karşın cevap hakkı için profesör D.Ö.'yü de arayan Ekol Tv muhabiri Burak Çeliksoy, duydukları karşısında şok geçirdi. Çeliksoy'un olayı haberleştirdiğini duyan D.Ö. "Sen neredesin O...Ç... Sen o haberi al G...S... güzel kardeşim. Seni bulacağım." diyerek tehditler savurdu.
Haberin ayrıntıları; 🎥
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