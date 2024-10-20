Hint Dizileri Gerçekmiş! Hindistan'da Bir Kadın Yolda Yürürken Düşen Su Deposunun İçinde Kaldı

Hint dizilerinin ve filmlerinin namını hepimiz biliyoruz. O kadar gerçeküstü olaylar o kadar normalmiş gibi izleyiciye sunuluyor ki, izleyici bir an gerçeklik algısını yitiriyor. Hal böyle olunca da Hint dizleri ve filmleri sürekli bir goygoy malzemesi oluyor. Fakat Hindistan'da bu dizilerle dalga geçenleri utandıracak bir olay oldu.