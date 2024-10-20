Mansur Yavaş İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa Sözlerine Tepki Gösterdi

'Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001'de ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımı yapıldı. Yani daha ileriye götürüldü.'