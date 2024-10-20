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Mansur Yavaş İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa Sözlerine Tepki Gösterdi

Mansur Yavaş İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa Sözlerine Tepki Gösterdi

Mansur Yavaş
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 22:56 Son Güncelleme: 20.10.2024 - 22:59

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçilen İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddeleriyle ilgili konuşmuştu. 'Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi.' diyen Kaboğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi.

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65 bine yakın avukatın oy kullandığı İstanbul Barosu seçimlerinde 11 aday arasından seçilen eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin açıklama yapmıştı.

65 bine yakın avukatın oy kullandığı İstanbul Barosu seçimlerinde 11 aday arasından seçilen eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin açıklama yapmıştı.

Son günlerde tartışma konusu haline gelen konuyla ilgili açıklama yapan Kaboğlu, konuşmasında şu sözlere yer vermişti:

Son günlerde tartışma konusu haline gelen konuyla ilgili açıklama yapan Kaboğlu, konuşmasında şu sözlere yer vermişti:

'Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001'de ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımı yapıldı. Yani daha ileriye götürüldü.'

Detaylar:

Kaboğlu'nun yeni görevine gelir gelmez yaptığı bu açıklamanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki gecikmedi.

Kaboğlu'nun yeni görevine gelir gelmez yaptığı bu açıklamanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki gecikmedi.

Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor." dedi.

Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor." dedi.
twitter.com

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