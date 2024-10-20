Mansur Yavaş İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa Sözlerine Tepki Gösterdi
Mansur Yavaş İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa Sözlerine Tepki Gösterdi
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçilen İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddeleriyle ilgili konuşmuştu. 'Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi.' diyen Kaboğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi.
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65 bine yakın avukatın oy kullandığı İstanbul Barosu seçimlerinde 11 aday arasından seçilen eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin açıklama yapmıştı.
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Son günlerde tartışma konusu haline gelen konuyla ilgili açıklama yapan Kaboğlu, konuşmasında şu sözlere yer vermişti:
Kaboğlu'nun yeni görevine gelir gelmez yaptığı bu açıklamanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki gecikmedi.
Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor." dedi.
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