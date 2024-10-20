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İsrail, Lübnan'da Bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne Saldırmayı Sürdürüyor

İsrail, Lübnan'da Bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne Saldırmayı Sürdürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 22:57

İsrail ordusunun, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları sürüyor.

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Daha önce tüm dünyanın gözleri önünde Filistin ve Lübnan halkına saldıran İsrail, son zamanlarda Birleşmiş Milletler'e ait güçlere de saldırmaya başladı.

Daha önce tüm dünyanın gözleri önünde Filistin ve Lübnan halkına saldıran İsrail, son zamanlarda Birleşmiş Milletler'e ait güçlere de saldırmaya başladı.

UNIFIL tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Marwahin'deki UNIFIL mevzisinde bulunan gözlem kulesini ve çevresindeki çiti kasten yıktığı duyuruldu.

UNIFIL tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Marwahin'deki UNIFIL mevzisinde bulunan gözlem kulesini ve çevresindeki çiti kasten yıktığı duyuruldu.

İsrail ordusunun defalarca UNIFIL'den, İsrail-Lübnan sınırını temsil eden Mavi Hat'taki mevzilerini boşaltmasını talep ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) mevzilerine kasıtlı olarak zarar verdiği biliniyor.

İsrail ordusunun defalarca UNIFIL'den, İsrail-Lübnan sınırını temsil eden Mavi Hat'taki mevzilerini boşaltmasını talep ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) mevzilerine kasıtlı olarak zarar verdiği biliniyor.

BM'nin yaptığı açıklamada "Bir kez daha BM mevzilerini saldırmanın ve BM varlıklarına zarar vermenin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğunu belirtiyoruz” dendi.

BM'nin yaptığı açıklamada "Bir kez daha BM mevzilerini saldırmanın ve BM varlıklarına zarar vermenin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğunu belirtiyoruz” dendi.

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