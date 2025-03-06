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Gerginlik Seviyelerini Görsellerle Anlatan Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

Gerginlik Seviyelerini Görsellerle Anlatan Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 15:24 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 15:32

Son zamanlarda gerginlik seviyelerimiz adeta zirve yaptı! Twitter kullanıcıları ise 'Gerginlik seviyeniz nasıl?' sorusuna verdikleri eğlenceli yanıtlarla hem sıkıntılarını paylaştı hem de bizlere kahkahalar attırdı. Gelin, ülkecek gerginlik seviyemiz ne durumdaymış, beraber bakalım...

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Hepimizin farklı gerginlik seviyeleri olduğu doğru.

Hepimizin farklı gerginlik seviyeleri olduğu doğru.
twitter.com

Bir kullanıcı da 'Gerginlik seviyeniz ne durumda?' diye sorarak nabız yokladı.

İşte gelen cevaplar:

İşte gelen cevaplar:
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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