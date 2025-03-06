Elektrik Faturası Bile Ödemiyorlar: "Devir Tasarruf Devri" Diyerek Konteynerde Yaşamaya Başlayan Çift

Emma ve Kevin çifti, geleneksel yaşam tarzını geride bırakıp tamamen bağımsız bir hayat sürmeye karar verdiler. İrlanda'da bir konteyner evde yaşamaya başlayan çift, elektrik faturası bile ödemiyor. Bunun yerine güneş enerjisi ve diğer çevre dostu yöntemlerle hayatlarını sürdürüyorlar.

Emma, 'Devir tasarruf devri' diyerek başladıkları bu yolculukla, enerji ve su tasarrufu sağlamak adına her detayı düşünmüşler. Güneş enerjisiyle elektriklerini sağlıyor, yağmur suyunu topluyor ve bu şekilde doğa dostu bir yaşam sürüyorlar.

Çift, geleceklerini de buna göre şekillendirmek istiyorlar. Detaylar içeriğin devamında!