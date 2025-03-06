Elektrik Faturası Bile Ödemiyorlar: "Devir Tasarruf Devri" Diyerek Konteynerde Yaşamaya Başlayan Çift
Elektrik Faturası Bile Ödemiyorlar: "Devir Tasarruf Devri" Diyerek Konteynerde Yaşamaya Başlayan Çift
Emma ve Kevin çifti, geleneksel yaşam tarzını geride bırakıp tamamen bağımsız bir hayat sürmeye karar verdiler. İrlanda'da bir konteyner evde yaşamaya başlayan çift, elektrik faturası bile ödemiyor. Bunun yerine güneş enerjisi ve diğer çevre dostu yöntemlerle hayatlarını sürdürüyorlar.
Emma, 'Devir tasarruf devri' diyerek başladıkları bu yolculukla, enerji ve su tasarrufu sağlamak adına her detayı düşünmüşler. Güneş enerjisiyle elektriklerini sağlıyor, yağmur suyunu topluyor ve bu şekilde doğa dostu bir yaşam sürüyorlar.
Çift, geleceklerini de buna göre şekillendirmek istiyorlar. Detaylar içeriğin devamında!
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Günümüz şartlarında cüzdanımızı düşünmek ve bütçemize göre hareket etmek zorundayız.
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Emma ve kocası da bu durumu fark etmiş olacak ki, bütçelerini olabildiğince kısmaya karar vermiş.
Emma, off-grid (şebekeden bağımsız) yaşamın "gelecek için doğru yol" olduğunu vurguluyor. Bu sayede de doğa dostu bir yaşamı "kucakladığını" da ekliyor.
Emma, evlerinde 300 litrelik bir su tankı olduğunu ve kocasının çatısından yağmur suyu toplayan bir sistem kurarak bu suyu tanklarına yönlendirdiğini paylaştı.
Güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemi, dizel ısıtıcı ve gazlı su ısıtıcısının yardımıyla Emma, “Başardıklarımızla gurur duyuyorum” diye belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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köpüş bu durumdan memnun değil gibi :)))