Yemek Yerken Tanımadığı Birinin Kilosuna Hakaret Etmesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın
Yemek Yerken Tanımadığı Birinin Kilosuna Hakaret Etmesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın
Bazı insanlar, başkalarının hayatına karışmayı kendilerine görev ediniyor. Tanımadığınız birinden gelen ufak bir iltifat gününüzü güzelleştirebilirken, durduk yere edilen bir hakaret moralinizi bozabilir, hatta bütün gününüzü mahvedebilir. Hele ki bunu söyleyen tamamen yabancı biriyse, iş iyice tuhaf bir hal alır.
İşte Ebony Matheson isimli bir TikTok kullanıcısı da tam olarak böyle bir durum yaşadı. Öğle yemeğini sakin sakin yemek isterken, tanımadığı bir kadının beklenmedik ve rahatsız edici yorumlarıyla karşılaştı. O anı kayda alan Ebony, videoyu sosyal medyada paylaşarak yaşadığı garipliği herkesin görmesini sağladı.
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Günümüzde vücut üzerinden aşağılama olarak da bildiğimiz "bodyshaming" kavramını duymuşsunuzdur.
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Zaman mekan fark etmez. İnsanlar genellikle vücut üzerinden aşağılama için sınır tanımıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da öğle arasında yemek yerken "bodyshaming" ile karşılaştı.
"Bütün bu yemeği yemeyi nasıl hak görüyorsun?"
Dili tutulan kadın, dayanamayarak "Sen kim oluyorsun?" diye soruyor. Bodyshaming yapan kadın ise, "Ne önemi var?" diyerek kestirip atıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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