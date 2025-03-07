Yemek Yerken Tanımadığı Birinin Kilosuna Hakaret Etmesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Bazı insanlar, başkalarının hayatına karışmayı kendilerine görev ediniyor. Tanımadığınız birinden gelen ufak bir iltifat gününüzü güzelleştirebilirken, durduk yere edilen bir hakaret moralinizi bozabilir, hatta bütün gününüzü mahvedebilir. Hele ki bunu söyleyen tamamen yabancı biriyse, iş iyice tuhaf bir hal alır.

İşte Ebony Matheson isimli bir TikTok kullanıcısı da tam olarak böyle bir durum yaşadı. Öğle yemeğini sakin sakin yemek isterken, tanımadığı bir kadının beklenmedik ve rahatsız edici yorumlarıyla karşılaştı. O anı kayda alan Ebony, videoyu sosyal medyada paylaşarak yaşadığı garipliği herkesin görmesini sağladı.