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Yemek Yerken Tanımadığı Birinin Kilosuna Hakaret Etmesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Yemek Yerken Tanımadığı Birinin Kilosuna Hakaret Etmesiyle Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 21:42

Bazı insanlar, başkalarının hayatına karışmayı kendilerine görev ediniyor. Tanımadığınız birinden gelen ufak bir iltifat gününüzü güzelleştirebilirken, durduk yere edilen bir hakaret moralinizi bozabilir, hatta bütün gününüzü mahvedebilir. Hele ki bunu söyleyen tamamen yabancı biriyse, iş iyice tuhaf bir hal alır.

İşte Ebony Matheson isimli bir TikTok kullanıcısı da tam olarak böyle bir durum yaşadı. Öğle yemeğini sakin sakin yemek isterken, tanımadığı bir kadının beklenmedik ve rahatsız edici yorumlarıyla karşılaştı. O anı kayda alan Ebony, videoyu sosyal medyada paylaşarak yaşadığı garipliği herkesin görmesini sağladı.

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Günümüzde vücut üzerinden aşağılama olarak da bildiğimiz "bodyshaming" kavramını duymuşsunuzdur.

Günümüzde vücut üzerinden aşağılama olarak da bildiğimiz "bodyshaming" kavramını duymuşsunuzdur.

Toplumun dayattığı güzellik algıları nedeniyle birçok kişi, zaman zaman bodyshamging'e maruz kalabiliyor.

Zaman mekan fark etmez. İnsanlar genellikle vücut üzerinden aşağılama için sınır tanımıyor.

'Ne haddinize?' diye sormadan da edemiyoruz bu yüzden.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da öğle arasında yemek yerken "bodyshaming" ile karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da öğle arasında yemek yerken "bodyshaming" ile karşılaştı.

Yemeğini yerken tanımadığı bir kadın, kendisine 'boğazını tutması gerektiğini' söyledi. Ebony isimli kadın, bu olayı kameraya kaydederek, TikTok’ta paylaştı ve bu kişinin cürretkarlığı karşısında yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi.

"Bütün bu yemeği yemeyi nasıl hak görüyorsun?"

"Bütün bu yemeği yemeyi nasıl hak görüyorsun?"

Beklenmedik bir sözlü saldırıya uğrayan Ebony, 'Pardon' demek dışında neredeyse hiçbir şey söyleyemezken, kadın durmadan daha ne kadar yiyeceğini sormaya devam ediyor.

Dili tutulan kadın, dayanamayarak "Sen kim oluyorsun?" diye soruyor. Bodyshaming yapan kadın ise, "Ne önemi var?" diyerek kestirip atıyor.

Dili tutulan kadın, dayanamayarak "Sen kim oluyorsun?" diye soruyor. Bodyshaming yapan kadın ise, "Ne önemi var?" diyerek kestirip atıyor.

Videonun sonunda ise Ebony, 'Senden gerçekten utanıyorum' diyerek videoyu sonlandırıyor.

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İşte o anlar:

Sağlık bir kenara, herkesin kendi vücudu ve kendi kararları.

Sağlık bir kenara, herkesin kendi vücudu ve kendi kararları.

Peki siz böyle bir durumla karşılaşsaydınız ne yapardınız?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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