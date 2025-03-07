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Körlük Tedavisinde Yeni Umut: İlk Kez İnsan Dişinden Göz İmplantı Yapıldı

Körlük Tedavisinde Yeni Umut: İlk Kez İnsan Dişinden Göz İmplantı Yapıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 19:21

Kanada'da, görme kaybı yaşayan hastalar için oldukça ilginç ve umut verici bir yöntem uygulandı. Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nde yapılan bu operasyon, gözlere diş yerleştirerek görme yetisinin geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Dişten özel bir implant hazırlayıp, bu implantı gözlere yerleştirerek körlük tedavisinde yeni bir kapı açmayı hedefleyen bu yöntem, şiddetli kornea körlüğü yaşayan hastalar için büyük bir umut ışığı oldu.

Üç hastaya uygulanan ilk aşama, gelecekte daha fazla kişi için görme şansını geri getirebilir. Detaylar içeriğin devamında!

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Kanada’da ilk kez, cerrahlar şiddetli körlük yaşayan insanlara gözlerine diş yerleştirerek görmelerini geri kazandırmayı amaçlayan operasyonun ilk aşamasını başarıyla gerçekleştirdi.

Kanada’da ilk kez, cerrahlar şiddetli körlük yaşayan insanlara gözlerine diş yerleştirerek görmelerini geri kazandırmayı amaçlayan operasyonun ilk aşamasını başarıyla gerçekleştirdi.

Not: Görsel temsilidir.

"Dişe göz" cerrahisi olarak bilinen bu yöntem, Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nde, kornea körlüğü olan üç hastaya uygulandı.

"Dişe göz" cerrahisi olarak bilinen bu yöntem, Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nde, kornea körlüğü olan üç hastaya uygulandı.

İsterseniz kornaeanın ne olduğunu bir hatırlayalım:

Kornea, gözün ön kısmındaki saydam tabaka olup ışığın göz içine girmesini sağlar. Kornea körlüğü yaşayanlarda ise bu tabaka yara izleriyle dolu olduğu için, saydamlık kaybolur ve görme bozulur.

Dişle göz ameliyatı, bu sorunu iki aşamada çözmeyi hedefliyor. İlk aşama, korneanın ve yara izlerinin çıkarılmasından ve yerine hastanın yanak dokusunun yerleştirilmesinden oluşuyor.

Dişle göz ameliyatı, bu sorunu iki aşamada çözmeyi hedefliyor. İlk aşama, korneanın ve yara izlerinin çıkarılmasından ve yerine hastanın yanak dokusunun yerleştirilmesinden oluşuyor.

Aynı zamanda, implant da bu aşamada hazırlanıyor. İlk olarak hastanın bir dişi alınıyor, sonra o diş dikdörtgen şeklinde oyulup içine bir optik lens yerleştirilecek delik açılıyor. Bu diş, hastanın yanak kısmına yerleştiriliyor ve üç ay kadar burada bekletiliyor. Bu süre zarfında dişin etrafında yeni doku gelişip kan dolaşımı başlıyor.

Sonraki aşamada ise cerrahlar, dişi yanaktan çıkarıp gözdeki yerine yerleştiriyorlar. Plastik lens, ışığın geçmesini sağlıyor ve böylece hastanın görmesi geri geliyor.

Dr. Greg Moloney, Vancouver Sun’a yaptığı açıklamada, 'Bu, arabada tamamen buzlanmış bir camı değiştirmeye benziyor,' dedi.

Birinin gözüne diş yerleştirmek garip gelebilir ama aslında mantıklı bir yöntem. Dişlerin çok sert olması ve hastanın kendi dişi kullanılması, implantın uzun süre dayanma şansını artırıyor.

Birinin gözüne diş yerleştirmek garip gelebilir ama aslında mantıklı bir yöntem. Dişlerin çok sert olması ve hastanın kendi dişi kullanılması, implantın uzun süre dayanma şansını artırıyor.

Moloney, CBC Radio’nun As It Happens programında, bu prosedürün tamamen risksiz olmadığını kabul etse de, “Retinasyon riski yok çünkü hastanın kendi vücudunun bir parçasını kullanıyoruz,” dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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