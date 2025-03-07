Körlük Tedavisinde Yeni Umut: İlk Kez İnsan Dişinden Göz İmplantı Yapıldı

Kanada'da, görme kaybı yaşayan hastalar için oldukça ilginç ve umut verici bir yöntem uygulandı. Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nde yapılan bu operasyon, gözlere diş yerleştirerek görme yetisinin geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Dişten özel bir implant hazırlayıp, bu implantı gözlere yerleştirerek körlük tedavisinde yeni bir kapı açmayı hedefleyen bu yöntem, şiddetli kornea körlüğü yaşayan hastalar için büyük bir umut ışığı oldu.

Üç hastaya uygulanan ilk aşama, gelecekte daha fazla kişi için görme şansını geri getirebilir. Detaylar içeriğin devamında!