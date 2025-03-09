Arkadaşınız Sizi Gerçekten Sevmiyor Olabilir mi? 4 Maddede Arkadaşınızın Toksik Olduğunu Gösteren İşaretler
Arkadaşınız Sizi Gerçekten Sevmiyor Olabilir mi? 4 Maddede Arkadaşınızın Toksik Olduğunu Gösteren İşaretler
Bazen etrafımızdaki insanlar, bizi sevdiğini söylese de davranışları bunu pek yansıtmayabilir. Bir arkadaşın toksik olup olmadığını anlamak zor olsa da bu tür ilişkiler çoğu zaman yavaşça ortaya çıkar.
Ama bazı işaretler var ki, arkadaşlığınızın sağlıksız bir hal aldığını gösterebilir. Rekabetçilik, dedikodu falan derken aslında toksik bir arkadaşlığın içerisinde olabilir misiniz? 'Ama o benim biricik dostum' demeden önce birazdan anlatacağımız dört noktaya dikkat etmenizi öneririz.
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Bazı arkadaşlıklarda dikiş tutturmak zor olabiliyor.
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Peki bunları nasıl anlayacağız? İsterseniz öncelikle "rekabet" kavramının derinliklerine inelim.
Arkadaş ortamında yapılan dedikodu her zaman en tatlısı tabi ki. Ama en ufak sürtüşmede dahi arkadaşınız arkanızdan konuşsa neler olurdu?
Peki hiç "uzun gelincik sendromu" diye bir kavram duydunuz mu? Eğer arkadaşım dediğiniz kişi bu sendroma sahipse başarılarınızı küçümser ve yanınızda sönük kalmak istemezler.
Ve son olarak sürekli "söz veren" arkadaşlara dikkat etmek gerek. Önemli bir işiniz düştüğünde sürekli olarak "hallederiz" diyerek sizi rafa kaldıran bir arkadaşınız varsa bu arkadaşlığı gözden geçirmek önemli.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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