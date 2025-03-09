Arkadaşınız Sizi Gerçekten Sevmiyor Olabilir mi? 4 Maddede Arkadaşınızın Toksik Olduğunu Gösteren İşaretler

Bazen etrafımızdaki insanlar, bizi sevdiğini söylese de davranışları bunu pek yansıtmayabilir. Bir arkadaşın toksik olup olmadığını anlamak zor olsa da bu tür ilişkiler çoğu zaman yavaşça ortaya çıkar.

Ama bazı işaretler var ki, arkadaşlığınızın sağlıksız bir hal aldığını gösterebilir. Rekabetçilik, dedikodu falan derken aslında toksik bir arkadaşlığın içerisinde olabilir misiniz? 'Ama o benim biricik dostum' demeden önce birazdan anlatacağımız dört noktaya dikkat etmenizi öneririz.

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