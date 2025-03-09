Instagram'ın Yeni Özelliği Blend Nedir, Nasıl Kullanılır? Blend Özelliği Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Instagram, kullanıcı deneyimini daha kişiselleştirmek için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak duyurulan Blend, iki kullanıcının ortak ilgi alanlarına göre özel bir Reels akışı oluşturmasına olanak tanıyor. İzlenen ve paylaşılan içeriklere dayalı olarak hazırlanan bu özel akış, benzer zevklere sahip kişilerin birlikte keşif yapmasını daha keyifli hale getiriyor.

Haliyle Instagram'ın getirdiği bu yeni özellik büyük bir merak konusu oldu. Peki Instagram'ın yeni özelliği Blend nedir, nasıl kullanılır? Kullanıcılara neler vadediyor?

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