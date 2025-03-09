Geri Döndü: Pop Müziğinin Kraliçesi Lady Gaga'nın Kaos Dolu Albümüne Övgüler Yağdı

'Disease' ve 'Abracadabra' teklilerine bakacak olursak başarılı şarkıcı hepimizi 'karanlık pop' türüyle tekrardan buluşturacağı konusunda umutlandırmıştı. Albümün tamamı her en kadar başarılı olsa da tür olarak birçok kişinin beklentisini karşılamadı.