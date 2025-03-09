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Geri Döndü: Pop Müziğinin Kraliçesi Lady Gaga'nın Kaos Dolu Albümüne Övgüler Yağdı

Geri Döndü: Pop Müziğinin Kraliçesi Lady Gaga'nın Kaos Dolu Albümüne Övgüler Yağdı

Lady Gaga
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 18:42

2000’li yıllara adeta damga vuran pop müziğin kraliçesi Lady Gaga, günümüzde de sanatıyla konuşulmaya devam ediyor. Pandemi döneminde çıkardığı 'Chromatica' albümüyle bizi 80’lerin disko sounduyla buluşturan Gaga, hayranlarını dans pistine davet etmişti.  

Yeni albümü 'MAYHEM'in müjdesini 'Abracadabra' single’ıyla veren başarılı sanatçı, 7 Mart’ta albümün tamamını paylaştı. Başlangıçta karanlık pop türünde bir albüm beklerken, Gaga hepimizi büyük bir kaosun içine sürükledi.  

Farklı yorumlar alan albüm, genel olarak büyük beğeni topladı. Şimdi, 'MAYHEM'’in detaylarına birlikte göz atalım...

Lady Gaga… Şüphesiz, pop kültürünü derinden sarsan ve dönüştüren isimlerden biri.

Lady Gaga… Şüphesiz, pop kültürünü derinden sarsan ve dönüştüren isimlerden biri.

The Fame Monster döneminden ARTPOP'a, Chromatica'dan MAYHEM'e kadar son dönemlerde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.

MAYHEM'den konu açılmışken söyleyelim... Abracadabra çıkış teklisiyle müjdelediği albümü, geçtiğimiz gün yayınlandı.

MAYHEM'den konu açılmışken söyleyelim... Abracadabra çıkış teklisiyle müjdelediği albümü, geçtiğimiz gün yayınlandı.

'Disease' ve 'Abracadabra' teklilerine bakacak olursak başarılı şarkıcı hepimizi 'karanlık pop' türüyle tekrardan buluşturacağı konusunda umutlandırmıştı. Albümün tamamı her en kadar başarılı olsa da tür olarak birçok kişinin beklentisini karşılamadı.

"Garden of Eden" ile bizi tekrardan 2000'li yılların başına ışınlayan Gaga, "Shadow of a Man" şarkısıyla da Michael Jackson'ı andı.

"Garden of Eden" ile bizi tekrardan 2000'li yılların başına ışınlayan Gaga, "Shadow of a Man" şarkısıyla da Michael Jackson'ı andı.

Kendi tabiriyle tam anlamıyla bir 'kaos' taşıyan albüm, türler arasında da keskin geçişlere sahip. Elektronik pop dinlerden birden 70'ler funk türüne geçiş yapıp kendinizi ağlarken bulabiliyorsunuz. David Bowie tınılarına da yer veren Gaga, sosyal medyada da birbirinden farklı yorumlar aldı.

MAYHEM albümü, 2 bonus parçanın yanında totalde 14 şarkıya sahip.

MAYHEM albümü, 2 bonus parçanın yanında totalde 14 şarkıya sahip.

Lady Gaga'nın MAYHEM albümündeki şarkıların listesi ise şu şekilde:

  • Disease

  • Abracadabra

  • Garden of Eden

  • Perfect Celebrity

  • Vanish Into You

  • Killah

  • Zombieboy

  • LoveDrug

  • How Bad Do U Want Me

  • Don't Call Tonight

  • Shadow of a Man

  • The Beast

  • Blade of Grass

  • Die with a Smile (Bruno Mars ile)

Gaga'nın albümü ise Metacritic'te 85 puan aldı. Müzik platformlarında da açılışı 45 milyon ile yaptı.

Gaga'nın albümü ise Metacritic'te 85 puan aldı. Müzik platformlarında da açılışı 45 milyon ile yaptı.

Bu rakamlar Chromatica albümünden bu yana ulaştığı rakamlara epey yakın. Peki sosyal medya kullanıcıları neler diyor?

İlk tebrik, Gaga'nın babası Joe Germanotta'dan geldi.

İlk tebrik, Gaga'nın babası Joe Germanotta'dan geldi.
twitter.com

'Tebrikler, canım'

"Yılın albümü"

"Yılın albümü"
twitter.com

"BİR NESİLİN SANATÇISISINIZ, YAPTIĞINIZ MÜZİK İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"BİR NESİLİN SANATÇISISINIZ, YAPTIĞINIZ MÜZİK İÇİN TEŞEKKÜRLER"
twitter.com

"Çok uzun zamandır ilk dinleyişte bu kadar bariz bir şekilde 10/10 olan bir pop albümü duymamıştım"

"Çok uzun zamandır ilk dinleyişte bu kadar bariz bir şekilde 10/10 olan bir pop albümü duymamıştım"
twitter.com

"Bağımlısı oldum. Tekrardan 18 yaşında gibi hissediyorum"

"Bağımlısı oldum. Tekrardan 18 yaşında gibi hissediyorum"
twitter.com

"Ses, müzik ve koro her şey yerinde"

"Ses, müzik ve koro her şey yerinde"

"Albümde hiç kötü şarkı yok"

"Albümde hiç kötü şarkı yok"

"Pop'un kraliçesi geri döndü"

"Pop'un kraliçesi geri döndü"

Albümü sırayla buradan dinleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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