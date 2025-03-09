Geri Döndü: Pop Müziğinin Kraliçesi Lady Gaga'nın Kaos Dolu Albümüne Övgüler Yağdı
Geri Döndü: Pop Müziğinin Kraliçesi Lady Gaga'nın Kaos Dolu Albümüne Övgüler Yağdı
2000’li yıllara adeta damga vuran pop müziğin kraliçesi Lady Gaga, günümüzde de sanatıyla konuşulmaya devam ediyor. Pandemi döneminde çıkardığı 'Chromatica' albümüyle bizi 80’lerin disko sounduyla buluşturan Gaga, hayranlarını dans pistine davet etmişti.
Yeni albümü 'MAYHEM'in müjdesini 'Abracadabra' single’ıyla veren başarılı sanatçı, 7 Mart’ta albümün tamamını paylaştı. Başlangıçta karanlık pop türünde bir albüm beklerken, Gaga hepimizi büyük bir kaosun içine sürükledi.
Farklı yorumlar alan albüm, genel olarak büyük beğeni topladı. Şimdi, 'MAYHEM'’in detaylarına birlikte göz atalım...
Lady Gaga… Şüphesiz, pop kültürünü derinden sarsan ve dönüştüren isimlerden biri.
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MAYHEM'den konu açılmışken söyleyelim... Abracadabra çıkış teklisiyle müjdelediği albümü, geçtiğimiz gün yayınlandı.
"Garden of Eden" ile bizi tekrardan 2000'li yılların başına ışınlayan Gaga, "Shadow of a Man" şarkısıyla da Michael Jackson'ı andı.
MAYHEM albümü, 2 bonus parçanın yanında totalde 14 şarkıya sahip.
Gaga'nın albümü ise Metacritic'te 85 puan aldı. Müzik platformlarında da açılışı 45 milyon ile yaptı.
İlk tebrik, Gaga'nın babası Joe Germanotta'dan geldi.
"Yılın albümü"
"BİR NESİLİN SANATÇISISINIZ, YAPTIĞINIZ MÜZİK İÇİN TEŞEKKÜRLER"
"Çok uzun zamandır ilk dinleyişte bu kadar bariz bir şekilde 10/10 olan bir pop albümü duymamıştım"
"Bağımlısı oldum. Tekrardan 18 yaşında gibi hissediyorum"
"Ses, müzik ve koro her şey yerinde"
"Albümde hiç kötü şarkı yok"
"Pop'un kraliçesi geri döndü"
Albümü sırayla buradan dinleyebilirsiniz:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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