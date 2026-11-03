Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 3 Kasım TRT 1 Yayın Akışı

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Galatasaray-Stuttgart maçının TRT 1'de yayınlanacak olması nedeniyle dizinin yayın takviminde değişikliğe gidildi. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 3 Kasım TRT 1 yayın akışıyla ilgili ayrıntılar...