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Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 3 Kasım TRT 1 Yayın Akışı

Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 3 Kasım TRT 1 Yayın Akışı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
03.11.2026 - 12:39
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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Galatasaray-Stuttgart maçının TRT 1'de yayınlanacak olması nedeniyle dizinin yayın takviminde değişikliğe gidildi. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 3 Kasım TRT 1 yayın akışıyla ilgili ayrıntılar...

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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü, 3 Kasım 2026 Salı akşamı TRT 1'de yayınlanmayacak. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacağı belirtilen karşılaşma nedeniyle TRT 1'in salı akşamı yayın programında değişiklik yapıldı.

Futbol müsabakasının dizinin yayın saatine denk gelmesi üzerine Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümüne bu hafta ara verildi.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

3 Kasım'da Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle yayınlanmayacak olan dizi, bir haftalık aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşacak.

Yayın planında son dakika değişikliği yapılmaması halinde Mehmed: Fetihler Sultanı, 10 Kasım Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara dönecek.

3 Kasım Salı TRT 1 Yayın Akışı

3 Kasım Salı TRT 1 Yayın Akışı

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 Galatasaray-Stuttgart

23.00 Mehmed Fetihler Sultanı (tekrar)

02.00 Seksenler

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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