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Anne Yarısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Anne Yarısı Yeni Bölüm Ne Zaman? 3 Kasım NOW Yayın Akışı

Anne Yarısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Anne Yarısı Yeni Bölüm Ne Zaman? 3 Kasım NOW Yayın Akışı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
03.11.2026 - 12:33
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Anne Yarısı bu akşam var mı, neden yok? NOW TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Anne Yarısı dizisinin 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin 7. bölümü yerine tekrar yayınının ekrana gelecek olması üzerine izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, Anne Yarısı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 3 Kasım NOW TV yayın akışıyla ilgili ayrıntılar...

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Anne Yarısı bu akşam var mı, neden yok?

Anne Yarısı bu akşam var mı, neden yok?

Anne Yarısı'nın 7. yeni bölümü, 3 Kasım 2026 Salı akşamı NOW TV'de yayınlanmayacak. NOW TV'nin yayın planına göre dizinin yeni bölümü yerine 6. bölümünün tekrarı ekrana gelecek.

Anne Yarısı 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Anne Yarısı 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Anne Yarısı'nın 7. bölümünün 10 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanması bekleniyor. Dizinin bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölümüne ilişkin henüz bir fragman paylaşılmadı. NOW TV tarafından 7. bölümün yayın tarihine ilişkin resmî bir duyuru da yapılmadı. Yayın planında yeni bir değişiklik yaşanmaması halinde dizinin 10 Kasım Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkabileceği değerlendiriliyor. Kesin yayın tarihi, kanalın önümüzdeki günlerde açıklayacağı güncel yayın akışıyla netlik kazanacak.

NOW 3 Kasım Salı Yayın Akışı

NOW 3 Kasım Salı Yayın Akışı

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yeraltı

15.00 Anne Yarısı

17.50 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Anne Yarısı (Tekrar)

23.15 Yeraltı

02.00 Şevkat Yerimdar

04.15 Yasak Elma

06.00 Karagül

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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