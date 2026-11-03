Gökçe Güven'e 25 Ay Hapis: Forbes Listesindeki Türk Girişimci 7 Milyon Doları Şişirilmiş Rakamlarla Topladı
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Forbes'un 30 Under 30 listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven (27), New York'ta bir federal mahkemede menkul kıymet dolandırıcılığından 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fintech girişimi Kalder'ın kurucusu ve eski CEO'su Güven, 2024'teki tohum yatırım turunda yaklaşık 7 milyon dolar toplamak için şirketin gelirini ve müşterilerini olduğundan büyük göstermişti.
Kaynak: The Telegraph
Kalder'ın sunumunda 26 marka şirketi aktif kullanıyor, 53 marka da denemede görünüyordu; gerçekte çoğunun anlaşması yoktu.
Hâkim Lewis Kaplan 25 ay hapse ek olarak 6,7 milyon dolarlık tazminat ve el koyma kararı verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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