Gökçe Güven'e 25 Ay Hapis: Forbes Listesindeki Türk Girişimci 7 Milyon Doları Şişirilmiş Rakamlarla Topladı

New York merkezli Kalder, şirketlerin sadakat programlarından gelir elde etmesine yardım eden bir fintech girişimiydi; sloganı 'ödüllerinizi gelire dönüştürün' idi. Güven, Forbes'un 30 Under 30 listesine pazarlama ve reklam kategorisinde girmiş, Telegraph'a göre daha önce OpenSea ve Robinhood'da da çalışmıştı.

Savcılığa göre iş, 2024 Nisan'ındaki tohum turunda bozuldu. Bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar toplanırken sunulan dosyada, Kalder'ın yıllık tekrarlayan gelirinin Mart 2024 itibarıyla 1,2 milyon dolara ulaştığı yazıyordu. Aynı dosyada 26 markanın Kalder'ı kullandığı, 53 markanın ise 'live freemium' aşamasında olduğu belirtiliyordu. Oysa savcılığın iddiasına göre bu şirketlerin birçoğu yalnızca indirimli pilot programlardaydı, bazılarıyla ise hiçbir anlaşma yoktu. Güven'in bir de iki ayrı defter tuttuğu, dış bir muhasebe firmasının hazırladığı gerçek kayıtları yatırımcılara göstermediği ileri sürüldü.