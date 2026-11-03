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Gökçe Güven'e 25 Ay Hapis: Forbes Listesindeki Türk Girişimci 7 Milyon Doları Şişirilmiş Rakamlarla Topladı

Gökçe Güven'e 25 Ay Hapis: Forbes Listesindeki Türk Girişimci 7 Milyon Doları Şişirilmiş Rakamlarla Topladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 12:28
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Forbes'un 30 Under 30 listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven (27), New York'ta bir federal mahkemede menkul kıymet dolandırıcılığından 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fintech girişimi Kalder'ın kurucusu ve eski CEO'su Güven, 2024'teki tohum yatırım turunda yaklaşık 7 milyon dolar toplamak için şirketin gelirini ve müşterilerini olduğundan büyük göstermişti.

Kaynak: The Telegraph

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Kalder'ın sunumunda 26 marka şirketi aktif kullanıyor, 53 marka da denemede görünüyordu; gerçekte çoğunun anlaşması yoktu.

Kalder'ın sunumunda 26 marka şirketi aktif kullanıyor, 53 marka da denemede görünüyordu; gerçekte çoğunun anlaşması yoktu.

New York merkezli Kalder, şirketlerin sadakat programlarından gelir elde etmesine yardım eden bir fintech girişimiydi; sloganı 'ödüllerinizi gelire dönüştürün' idi. Güven, Forbes'un 30 Under 30 listesine pazarlama ve reklam kategorisinde girmiş, Telegraph'a göre daha önce OpenSea ve Robinhood'da da çalışmıştı.

Savcılığa göre iş, 2024 Nisan'ındaki tohum turunda bozuldu. Bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar toplanırken sunulan dosyada, Kalder'ın yıllık tekrarlayan gelirinin Mart 2024 itibarıyla 1,2 milyon dolara ulaştığı yazıyordu. Aynı dosyada 26 markanın Kalder'ı kullandığı, 53 markanın ise 'live freemium' aşamasında olduğu belirtiliyordu. Oysa savcılığın iddiasına göre bu şirketlerin birçoğu yalnızca indirimli pilot programlardaydı, bazılarıyla ise hiçbir anlaşma yoktu. Güven'in bir de iki ayrı defter tuttuğu, dış bir muhasebe firmasının hazırladığı gerçek kayıtları yatırımcılara göstermediği ileri sürüldü.

Hâkim Lewis Kaplan 25 ay hapse ek olarak 6,7 milyon dolarlık tazminat ve el koyma kararı verdi.

Hâkim Lewis Kaplan 25 ay hapse ek olarak 6,7 milyon dolarlık tazminat ve el koyma kararı verdi.

Güven, 15 Mayıs'ta tek bir menkul kıymet dolandırıcılığı suçunu kabul etmişti. Şubat 2026'da açıklanan iddianamede menkul kıymet dolandırıcılığının yanı sıra telekomünikasyon yoluyla dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı da yer alıyordu; Telegraph'a göre o aşamada 52 yıla kadar hapis riski söz konusuydu. Cezayı New York Güney Bölgesi'nde Hâkim Lewis A. Kaplan verdi, karar 30 Ekim'de açıklandı.

Hapis cezasına ek olarak Güven'in 6.717.997 dolar tazminat ödemesine ve aynı tutarda mal varlığına el konulmasına karar verildi. Savcılık, Güven'in aynı yalan beyanlarla ABD'de 'olağanüstü yetenek' kategorisindeki O-1A vizesi aldığını, bunun için üst düzey yöneticiler adına yazılmış referans mektupları sunduğunu da öne sürmüştü. New York Güney Bölgesi Savcısı Jamie McDonald, olayı 'brazen fraud' yani küstah bir dolandırıcılık diye niteledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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