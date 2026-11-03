Jesús de Miguel Hayatını Kaybetti: Kaleciyle Çarpışan Tenerifeli Forvet 30 Yaşında Yaşama Veda Etti
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İspanya İkinci Ligi'nde (LaLiga Hypermotion) Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpışan Tenerife forveti Jesús de Miguel Alameda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun 3 Kasım sabahı saat 08.00'de öldüğünü duyurdu. De Miguel, 2 Kasım Pazartesi günü oynanan maçın son dakikalarında bilincini kaybetmiş, sahada kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: CD Tenerife, Libertad Digital, Última Hora
Topa çıkan Owono ile çarpışan De Miguel yere yığıldı, hakem kaleciye direkt kırmızı kart gösterdi.
İŞTE ÇARPIŞMA ANI:
Sağlık ekipleri sahada kalp masajı yaptı, De Miguel ambulansla yoğun bakıma kaldırıldı.
Tenerife acı haberi duyurdu: "Acıdan kırılmış durumdayız, bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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