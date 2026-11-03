Jesús de Miguel Hayatını Kaybetti: Kaleciyle Çarpışan Tenerifeli Forvet 30 Yaşında Yaşama Veda Etti

Çarpışmanın hemen ardından sağlık ekipleri sahaya girdi. Her iki takımın oyuncuları da tıbbi ekibin hızla ulaşabilmesi için işaret verdi, sahada gözyaşlarını tutamayan futbolcular vardı. De Miguel'e sahada kalp masajı uygulandı, ardından ambulansla Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria'ya götürüldü.

Libertad Digital, oyuncunun hastaneye nakli sırasında yaklaşık 20 dakika boyunca kalp ve solunum durması yaşadığını yazdı. Yoğun bakım ünitesine alınan De Miguel'in durumu önce ağır ama stabil olarak açıklandı. Kulüp, 3 Kasım'a geçen gece yarısından sonra yaptığı duyuruda ise futbolcunun nörolojik durumunun kötüleştiğini bildirdi.