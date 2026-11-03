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Jesús de Miguel Hayatını Kaybetti: Kaleciyle Çarpışan Tenerifeli Forvet 30 Yaşında Yaşama Veda Etti

Jesús de Miguel Hayatını Kaybetti: Kaleciyle Çarpışan Tenerifeli Forvet 30 Yaşında Yaşama Veda Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 12:14 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 12:21
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İspanya İkinci Ligi'nde (LaLiga Hypermotion) Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpışan Tenerife forveti Jesús de Miguel Alameda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun 3 Kasım sabahı saat 08.00'de öldüğünü duyurdu. De Miguel, 2 Kasım Pazartesi günü oynanan maçın son dakikalarında bilincini kaybetmiş, sahada kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: CD Tenerife, Libertad Digital, Última Hora

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Topa çıkan Owono ile çarpışan De Miguel yere yığıldı, hakem kaleciye direkt kırmızı kart gösterdi.

Topa çıkan Owono ile çarpışan De Miguel yere yığıldı, hakem kaleciye direkt kırmızı kart gösterdi.

Tenerife-Andorra karşılaşması Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'nda, LaLiga Hypermotion'ın 12. haftasında oynanıyordu. Skor 2-2'ydi ve maç son dakikalarına girilmişti. Orta sahadan uzun bir top gelirken Andorra kalecisi Jesús Owono ceza alanının çok dışına çıkıp topa gitti, aynı topa koşan De Miguel ile havada çarpıştı.

Libertad Digital'in aktardığına göre Owono'nun dizi forvete isabet etti. Hakem kaleciye vakit kaybetmeden direkt kırmızı kart gösterdi. De Miguel ise yerde bilincini yitirdi, bir süre hareketsiz kaldı ve nöbet geçirdi. Karşılaşma 108. dakikada tamamen durduruldu ve 2-2'lik skorla yarım kaldı.

İŞTE ÇARPIŞMA ANI:

Sağlık ekipleri sahada kalp masajı yaptı, De Miguel ambulansla yoğun bakıma kaldırıldı.

Sağlık ekipleri sahada kalp masajı yaptı, De Miguel ambulansla yoğun bakıma kaldırıldı.

Çarpışmanın hemen ardından sağlık ekipleri sahaya girdi. Her iki takımın oyuncuları da tıbbi ekibin hızla ulaşabilmesi için işaret verdi, sahada gözyaşlarını tutamayan futbolcular vardı. De Miguel'e sahada kalp masajı uygulandı, ardından ambulansla Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria'ya götürüldü.

Libertad Digital, oyuncunun hastaneye nakli sırasında yaklaşık 20 dakika boyunca kalp ve solunum durması yaşadığını yazdı. Yoğun bakım ünitesine alınan De Miguel'in durumu önce ağır ama stabil olarak açıklandı. Kulüp, 3 Kasım'a geçen gece yarısından sonra yaptığı duyuruda ise futbolcunun nörolojik durumunun kötüleştiğini bildirdi.

Tenerife acı haberi duyurdu: "Acıdan kırılmış durumdayız, bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz."

Tenerife acı haberi duyurdu: "Acıdan kırılmış durumdayız, bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz."

CD Tenerife, 3 Kasım sabahı yaptığı açıklamada De Miguel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp, 'Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad' (Acıdan kırılmış durumdayız, boğazımız düğümlendi ve bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz) ifadelerini kullandı. Tenerife ayrıca taraftarların mesajlarına teşekkür etti, ailenin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi.

21 Eylül 1996'da Madrid'de doğan De Miguel, Leganés'in altyapısından yetişmişti. Fuenlabrada, Navalcarnero ve Unionistas de Salamanca formalarını giydikten sonra 2023'ten itibaren Castellón'da iki sezon boyunca 80 maçta 23 gol attı. 8 Temmuz 2025'te Tenerife ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve bu formayla 29 maçta 11 gol kaydetti. Maçın akıbeti ise henüz netleşmedi: 108. dakikada tamamen durdurulan karşılaşma hakkında karar bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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