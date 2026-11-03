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Jesús de Miguel'in Maçta Kalbi Durdu: Andorra Kalecisinin Dizi Göğsüne Geldi, Maç 2-2'de Durdu

Jesús de Miguel'in Maçta Kalbi Durdu: Andorra Kalecisinin Dizi Göğsüne Geldi, Maç 2-2'de Durdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 07:46
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İspanya İkinci Ligi'nde (LaLiga Hypermotion) oynanan Tenerife-Andorra maçında Tenerifeli forvet Jesús de Miguel, rakip kaleci Jesús Owono'nun dizini göğsüne yemesinin ardından kalp ve solunum durması geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle nabzı geri getirilen oyuncu, hastanede yoğun bakıma alındı. Kulüp, durumunun ağır olmakla birlikte stabil olduğunu duyurdu. Maç 2-2'lik skorla tatil edildi.

Kaynak: La Tercera, Fox Sports, El Comercio

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Topa çıkan Owono, Jesús de Miguel'in göğsüne dizle girdi ve forvet bilincini kaybetti.

Topa çıkan Owono, Jesús de Miguel'in göğsüne dizle girdi ve forvet bilincini kaybetti.

Pazartesi günü Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'nda oynanan, LaLiga Hypermotion'ın 12. hafta maçında uzatma bölümüne girilirken skor 2-2'ydi. Tenerife'nin golleri Christian Gomis ve Enric Gallego'dan, Andorra'nın golleri ise Lauti ve Stefan Gloubovic'ten gelmişti.

Orta sahaya doğru uzun bir top gelirken Andorra kalecisi Jesús Owono ceza alanından çok uzaklaşıp topa çıktı. Hızla koşan Jesús de Miguel'le karşı karşıya geldi ve sıçrayarak dizini forvetin göğsüne geçirdi. De Miguel yere yığıldı, bilincini kaybetti ve birkaç dakika boyunca hareketsiz kaldı.

Sağlık ekipleri sahaya girdi, oyuncuya kalp masajı uygulandı. Her iki takımın futbolcuları da tıbbi ekibin acilen girmesi için işaret etti, sahada gözyaşlarına boğulan isimler vardı. De Miguel ambulansla Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria'ya kaldırıldı. Resüsitasyon sonrası nabzı ve solunumu geri geldi.

Hakem Owono'yu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı, maç 2-2'de yarıda kaldı.

Hakem Owono'yu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı, maç 2-2'de yarıda kaldı.

Maçın hakemi, Owono'ya vakit kaybetmeden direkt kırmızı kart gösterdi. Andorra kalecisi, oyundan atılan isim olarak sahayı terk etti.

Kaptanlar, delegeler ve hakem heyeti kısa süre içinde ortak karar alarak karşılaşmayı tatil etti. Skor 2-2 olarak kaldı, kalan dakikalar oynanmadı.

Sahadaki en çarpıcı görüntü ise oyuncuların tepkisiydi. Tenerifeli ve Andorralı futbolcular, çoğu gözyaşları içinde, sağlık ekiplerinin çalışmasını izledi.

Tenerife duyurdu: De Miguel yoğun bakımda, durumu "ağır ama stabil".

Tenerife duyurdu: De Miguel yoğun bakımda, durumu "ağır ama stabil".

CD Tenerife, kısa süre içinde yaptığı açıklamada oyuncunun Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria'nın yoğun bakım ünitesinde olduğunu bildirdi. Kulübün ifadesiyle De Miguel'in durumu 'estable, dentro de la gravedad', yani ağır olmakla birlikte stabil.

Kulüp ayrıca sağlık ekiplerinin hastanede olduğunu ve yeni bir gelişme olması halinde bilgi vereceklerini duyurdu. 30 yaşındaki forvet, 2025 yazında üç yıllık sözleşmeyle Tenerife'ye katılmıştı. Yeni sağlık bilgilendirmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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