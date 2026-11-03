Jesús de Miguel'in Maçta Kalbi Durdu: Andorra Kalecisinin Dizi Göğsüne Geldi, Maç 2-2'de Durdu
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İspanya İkinci Ligi'nde (LaLiga Hypermotion) oynanan Tenerife-Andorra maçında Tenerifeli forvet Jesús de Miguel, rakip kaleci Jesús Owono'nun dizini göğsüne yemesinin ardından kalp ve solunum durması geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle nabzı geri getirilen oyuncu, hastanede yoğun bakıma alındı. Kulüp, durumunun ağır olmakla birlikte stabil olduğunu duyurdu. Maç 2-2'lik skorla tatil edildi.
Kaynak: La Tercera, Fox Sports, El Comercio
Topa çıkan Owono, Jesús de Miguel'in göğsüne dizle girdi ve forvet bilincini kaybetti.
Hakem Owono'yu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı, maç 2-2'de yarıda kaldı.
Tenerife duyurdu: De Miguel yoğun bakımda, durumu "ağır ama stabil".
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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