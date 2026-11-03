Jesús de Miguel'in Maçta Kalbi Durdu: Andorra Kalecisinin Dizi Göğsüne Geldi, Maç 2-2'de Durdu

Pazartesi günü Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'nda oynanan, LaLiga Hypermotion'ın 12. hafta maçında uzatma bölümüne girilirken skor 2-2'ydi. Tenerife'nin golleri Christian Gomis ve Enric Gallego'dan, Andorra'nın golleri ise Lauti ve Stefan Gloubovic'ten gelmişti.

Orta sahaya doğru uzun bir top gelirken Andorra kalecisi Jesús Owono ceza alanından çok uzaklaşıp topa çıktı. Hızla koşan Jesús de Miguel'le karşı karşıya geldi ve sıçrayarak dizini forvetin göğsüne geçirdi. De Miguel yere yığıldı, bilincini kaybetti ve birkaç dakika boyunca hareketsiz kaldı.

Sağlık ekipleri sahaya girdi, oyuncuya kalp masajı uygulandı. Her iki takımın futbolcuları da tıbbi ekibin acilen girmesi için işaret etti, sahada gözyaşlarına boğulan isimler vardı. De Miguel ambulansla Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria'ya kaldırıldı. Resüsitasyon sonrası nabzı ve solunumu geri geldi.