42 Yaşındaki Kadının Karnından 18 Santimlik Taş Bebek Çıktı: 3 Yıl Boyunca Taşımış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Somaliland'de yaşayan 42 yaşındaki bir kadın, yaklaşık üç yıldır süren karın ağrısı ve ağırlık hissi nedeniyle hastaneye başvurdu ve karnında taşlaşmış bir fetüs taşıdığı ortaya çıktı. International Medical Case Reports Journal'da yayımlanan vaka raporuna göre doktorlar, tıpta 'lithopedion' ya da halk arasındaki adıyla 'taş bebek' olarak bilinen son derece nadir durumu ameliyatla tedavi etti.
Kaynak: Live Science
Kadın üç yıl önce gebelik belirtileri yaşadı, ancak bebek hareketleri kesilince karnı yavaş yavaş küçüldü.
Ultrasonda rahim boş göründü, tomografi ise karın boşluğunda 18 x 13 santimlik kireçlenmiş bir fetüs ortaya koydu.
Bilinen ilk vaka 1582'ye uzanıyor, aradan geçen dört yüzyılda yalnızca yaklaşık 340 örnek kayda geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın