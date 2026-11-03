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42 Yaşındaki Kadının Karnından 18 Santimlik Taş Bebek Çıktı: 3 Yıl Boyunca Taşımış

42 Yaşındaki Kadının Karnından 18 Santimlik Taş Bebek Çıktı: 3 Yıl Boyunca Taşımış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 11:58
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Somaliland'de yaşayan 42 yaşındaki bir kadın, yaklaşık üç yıldır süren karın ağrısı ve ağırlık hissi nedeniyle hastaneye başvurdu ve karnında taşlaşmış bir fetüs taşıdığı ortaya çıktı. International Medical Case Reports Journal'da yayımlanan vaka raporuna göre doktorlar, tıpta 'lithopedion' ya da halk arasındaki adıyla 'taş bebek' olarak bilinen son derece nadir durumu ameliyatla tedavi etti.

Kaynak: Live Science

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Kadın üç yıl önce gebelik belirtileri yaşadı, ancak bebek hareketleri kesilince karnı yavaş yavaş küçüldü.

Kadın üç yıl önce gebelik belirtileri yaşadı, ancak bebek hareketleri kesilince karnı yavaş yavaş küçüldü.

Vaka raporuna göre kadın, yaklaşık üç yıl önce gebelikle uyumlu belirtiler yaşadı: karnı büyüdü, bebek hareketi olarak yorumladığı kıpırdanmalar hissetti. Bir süre sonra bu hareketler kesildi, şişlik de kendiliğinden küçülmeye başladı. Gebelik sırasında da, sonrasında da hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadı.

Şikâyetleri geçmedi, karın ağrısı ve ağırlık hissi yıllara yayılarak sürdü, sonunda hastaneye gitti. Yapılan fizik muayenede göbeğe kadar uzanan, sert, düzensiz yapılı ve neredeyse hiç oynamayan bir kitle saptandı. Gebelik testi ise negatif çıktı.

Raporda tablo 'birincil karın gebeliği sonrası gelişen lithopedion' olarak tanımlanıyor. Yani embriyo rahim yerine karın boşluğunda tutunmuş, gelişimini orada sürdürmüş, ancak ölünce vücut onu atamamıştı.

Ultrasonda rahim boş göründü, tomografi ise karın boşluğunda 18 x 13 santimlik kireçlenmiş bir fetüs ortaya koydu.

Ultrasonda rahim boş göründü, tomografi ise karın boşluğunda 18 x 13 santimlik kireçlenmiş bir fetüs ortaya koydu.

Ultrasonda rahim boştu, ancak karın boşluğunda kalsiyumla sertleşmiş bir kitle vardı. Bilgisayarlı tomografi ve bunun üzerinden üretilen 3 boyutlu model, tablonun ne olduğunu netleştirdi: yaklaşık 18 x 13 santim ölçüsünde, kafatası, omurga, kaburgalar ve uzun kemikleri seçilebilen kireçlenmiş bir fetüs.

Doktorlar kitleyi ameliyatla çıkardı. Bu görselde ise başka bir vakaya ait, müze arşivlerinde yer alan kireçlenmiş fetüs örneği görülüyor. Örneğe eşlik eden notta, bir kadının karnında 55 yıl boyunca kaldığı ve bu sürede beş sorunsuz gebelik daha geçirdiği belirtiliyor.

Vakayı ayrıca dikkat çekici kılan şey kadının yaşı. Son yıllarda bildirilen lithopedion olgularının önemli bölümü menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda saptanıyor; 42 yaşında bir hasta ise nadir görülüyor.

Bilinen ilk vaka 1582'ye uzanıyor, aradan geçen dört yüzyılda yalnızca yaklaşık 340 örnek kayda geçti.

Bilinen ilk vaka 1582'ye uzanıyor, aradan geçen dört yüzyılda yalnızca yaklaşık 340 örnek kayda geçti.

Lithopedion, karın içinde gelişen bir fetüsün ölmesi, ancak vücudun onu emilemeyecek kadar büyük kalması sonucu oluşuyor. Dokular zamanla kalsiyum biriktirerek taş gibi sertleşiyor. Görseldeki çizim, tıp kaynaklarında 'Leinzell'in taş çocuğu' olarak anılan tarihî örneklerden birine ait.

Makalenin yazarları, bilinen ilk vakanın 1582 yılına dayandığını, o günden bugüne ise dünya genelinde yaklaşık 340 olgunun belgelendiğini aktarıyor.

Somaliland'deki hasta taburcu edildi. Altı aylık takip boyunca karın ağrısı yeniden ortaya çıkmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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