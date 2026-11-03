42 Yaşındaki Kadının Karnından 18 Santimlik Taş Bebek Çıktı: 3 Yıl Boyunca Taşımış

Vaka raporuna göre kadın, yaklaşık üç yıl önce gebelikle uyumlu belirtiler yaşadı: karnı büyüdü, bebek hareketi olarak yorumladığı kıpırdanmalar hissetti. Bir süre sonra bu hareketler kesildi, şişlik de kendiliğinden küçülmeye başladı. Gebelik sırasında da, sonrasında da hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadı.

Şikâyetleri geçmedi, karın ağrısı ve ağırlık hissi yıllara yayılarak sürdü, sonunda hastaneye gitti. Yapılan fizik muayenede göbeğe kadar uzanan, sert, düzensiz yapılı ve neredeyse hiç oynamayan bir kitle saptandı. Gebelik testi ise negatif çıktı.

Raporda tablo 'birincil karın gebeliği sonrası gelişen lithopedion' olarak tanımlanıyor. Yani embriyo rahim yerine karın boşluğunda tutunmuş, gelişimini orada sürdürmüş, ancak ölünce vücut onu atamamıştı.