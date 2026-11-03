Nepal'de Everest Yakınında İki Helikopter İnişte Çarpıştı: Hintli Turist Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Kazada yaralanan üç kişiden biri, Hint kökenli Yeni Zelanda vatandaşı 49 yaşındaki Shailesh Krishna Patel oldu. Patel, Prabhu Air'e ait bir helikopterle havadan Katmandu'daki Mediciti Hastanesi'ne nakledildi. İki pilot, Rabindra Prajapati ve Prajwal KC ise hafif yaralandı; ileri tedavi için onlar da Katmandu'ya götürüldü.

Solukhumbu Bölge Polis Ofisi ile CAAN, kazanın nedenini araştırıyor. Enkazı incelemek üzere bölgeye bir ekip gönderildi. İletişim ya da koordinasyon eksikliğinin rol oynayıp oynamadığı henüz netleşmiş değil. Nepal'de 1960'tan bu yana 50'den fazla ticari uçak kazası ve 35 helikopter kazası kaydedildi.

Başbakan Balendra Shah'tan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabinenin bugün saat 16.00'da Singha Durbar'daki Başbakanlık ofisinde toplanması planlanıyor; soruşturmanın sonuçlarının da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.