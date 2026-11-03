Nepal'de Everest Yakınında İki Helikopter İnişte Çarpıştı: Hintli Turist Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
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Nepal'de Everest bölgesindeki Solukhumbu'da bulunan Pheriche helipadında, iniş sırasında Fishtail Air ve Dynasty Air'e ait iki helikopter çarptı. Fishtail Air helikopterindeki 47 yaşındaki Hintli turist Vasanth Kumar Balaramaramadu hayatını kaybetti, ikisi pilot üç kişi yaralandı.
İşte kazanın görüntüleri:
Pervaneler iniş sırasında birbirine çarptı, Fishtail Air helikopterindeki Hintli turist yaşamını yitirdi.
Yaralanan Yeni Zelandalı turist ve iki pilot Katmandu'ya taşındı, kaza için soruşturma başlatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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