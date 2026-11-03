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Nepal'de Everest Yakınında İki Helikopter İnişte Çarpıştı: Hintli Turist Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Nepal'de Everest Yakınında İki Helikopter İnişte Çarpıştı: Hintli Turist Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 10:52
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Nepal'de Everest bölgesindeki Solukhumbu'da bulunan Pheriche helipadında, iniş sırasında Fishtail Air ve Dynasty Air'e ait iki helikopter çarptı. Fishtail Air helikopterindeki 47 yaşındaki Hintli turist Vasanth Kumar Balaramaramadu hayatını kaybetti, ikisi pilot üç kişi yaralandı.

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İşte kazanın görüntüleri:

Pervaneler iniş sırasında birbirine çarptı, Fishtail Air helikopterindeki Hintli turist yaşamını yitirdi.

Pervaneler iniş sırasında birbirine çarptı, Fishtail Air helikopterindeki Hintli turist yaşamını yitirdi.

Olay, 3 Kasım Salı sabahı Solukhumbu bölgesindeki Khumbu Pasang Lhamu Kırsal Belediyesi sınırlarında yer alan Pheriche helipadında yaşandı. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi (CAAN) bilgi görevlisi Gyanendra Bhul, iki helikopterin pervanelerinin iniş sırasında birbirine çarptığı bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi. Solukhumbu İlçe Polis Ofisi'nden Müfettiş Mausam Tamang ise ölenin yabancı uyruklu bir turist olduğunu duyurdu.

Nepal Polisi, hayatını kaybedenin Fishtail Air helikopterinde yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Hintli Vasanth Kumar Balaramaramadu olduğunu doğruladı. Cenazesi Lukla'daki bir hastaneye götürüldü. Olay anına ait görüntülerde, karla kaplı helipada yaklaşan iki helikopterin pervanelerinin birbirine değdiği, ardından helikopterlerden birinin karlı zemine düştüğü ve etrafta kar ile enkaz bulutu yükseldiği görülüyor. Çevredeki kişilerin önce kaçtığı, ardından enkaza doğru koştuğu da kayıtlara yansıdı.

Yaralanan Yeni Zelandalı turist ve iki pilot Katmandu'ya taşındı, kaza için soruşturma başlatıldı.

Yaralanan Yeni Zelandalı turist ve iki pilot Katmandu'ya taşındı, kaza için soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan üç kişiden biri, Hint kökenli Yeni Zelanda vatandaşı 49 yaşındaki Shailesh Krishna Patel oldu. Patel, Prabhu Air'e ait bir helikopterle havadan Katmandu'daki Mediciti Hastanesi'ne nakledildi. İki pilot, Rabindra Prajapati ve Prajwal KC ise hafif yaralandı; ileri tedavi için onlar da Katmandu'ya götürüldü.

Solukhumbu Bölge Polis Ofisi ile CAAN, kazanın nedenini araştırıyor. Enkazı incelemek üzere bölgeye bir ekip gönderildi. İletişim ya da koordinasyon eksikliğinin rol oynayıp oynamadığı henüz netleşmiş değil. Nepal'de 1960'tan bu yana 50'den fazla ticari uçak kazası ve 35 helikopter kazası kaydedildi.

Başbakan Balendra Shah'tan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabinenin bugün saat 16.00'da Singha Durbar'daki Başbakanlık ofisinde toplanması planlanıyor; soruşturmanın sonuçlarının da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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