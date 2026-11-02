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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ablası Serpil Bahçeli Hayatını Kaybetti

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ablası Serpil Bahçeli Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 20:00
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Kamuoyundan uzak bir yaşam süren Bahçeli, Ankara'da uzun yıllar kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşıyordu. Ailenin memleketi Osmaniye'de ise taziye çadırı kuruldu.

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Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.

Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Vefat haberi 2 Kasım akşamı kamuoyuna yansırken, Bahçeli ailesinin yakınları ve sevenleri acılı aileye taziyelerini iletmeye başladı. Serpil Bahçeli, kardeşi Devlet Bahçeli'nin yanında, Ankara'daki evde yaşıyordu.

Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

Ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Çadırda akrabalar, yakınlar ve vatandaşlar Bahçeli ailesine başsağlığı diliyor.

Bahçeli ailesi altı kardeşten oluşuyor.

Bahçeli ailesi altı kardeşten oluşuyor.

Serpil Bahçeli, altı çocuklu Bahçeli ailesinin üyesiydi. Kardeşleri arasında Turan, Nurten, Servet, Devlet ve Semiha Bahçeli yer alıyor. Hiç evlenmeyen Serpil Bahçeli, Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta çalıştıktan sonra emekli olmuş, kamuoyundan uzak bir yaşam sürmüştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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