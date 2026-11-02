MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ablası Serpil Bahçeli Hayatını Kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Kamuoyundan uzak bir yaşam süren Bahçeli, Ankara'da uzun yıllar kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşıyordu. Ailenin memleketi Osmaniye'de ise taziye çadırı kuruldu.