Bahçeli 100 İl 1000 İlçe Projesinde İl Olmasını Önerdiği 19 İlçeyi Açıkladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi'nden Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus il olabilecek ilçeler olarak sıralandı. Ege Bölgesi'nden Fethiye ve Akhisar, Marmara Bölgesi'nden ise Lüleburgaz ve Bandırma listede yer aldı.

Akdeniz Bölgesi dört ilçeyle listenin en kalabalık bölümü oldu.