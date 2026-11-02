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Bahçeli 100 İl 1000 İlçe Projesinde İl Olmasını Önerdiği 19 İlçeyi Açıkladı

Bahçeli 100 İl 1000 İlçe Projesinde İl Olmasını Önerdiği 19 İlçeyi Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 19:49
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir gün önce 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını önermişti. Bahçeli bugün il olmasını önerdikleri 19 ilçeyi bölge bölge açıkladı. Listede yedi farklı bölgeden ilçeler yer alıyor.

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Bahçeli 19 yeni il önerisini detaylandırdı.

Bahçeli 19 yeni il önerisini detaylandırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '100 il 1000 ilçe' projesi kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması teklifini bir gün önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Bahçeli şimdi il olmasını önerdikleri ilçeleri de açıkladı. Bahçeli projeyi şu ifadelerle tanımladı:

'100 il 1000 ilçe vizyonumuz; Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesini, yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılmasını ve kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına daha hızlı ulaştırılmasını hedefleyen kapsamlı bir idareyi geliştirme sürecinin parçası olarak değerlendirilebilecektir.'

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan sekiz ilçe var.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan sekiz ilçe var.

Bahçeli'nin il olabilecek ilçeler olarak saydığı listenin ilk bölümü üç bölgeden oluşuyor. İç Anadolu Bölgesi'nden Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi'nden Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli listede yer alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise Erciş, Doğubayazıt ve Ahlat il olması önerilen ilçeler arasında.

Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve Marmara'dan on bir ilçe var.

Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve Marmara'dan on bir ilçe var.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi'nden Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus il olabilecek ilçeler olarak sıralandı. Ege Bölgesi'nden Fethiye ve Akhisar, Marmara Bölgesi'nden ise Lüleburgaz ve Bandırma listede yer aldı.

Akdeniz Bölgesi dört ilçeyle listenin en kalabalık bölümü oldu.

Bahçeli büyükşehir ve ilçe görevlerinin netleşmesini istedi.

Bahçeli büyükşehir ve ilçe görevlerinin netleşmesini istedi.

Bahçeli, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanlarının yeniden tanımlanması gerektiğini de söyledi. Bu konuda şu ifadeleri kullandı:

'Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı; idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.'

Bahçeli, uygulamadaki karmaşaya ve mevzuat düzenlemesine dair sözlerini şöyle sürdürdü:

'Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında uygulamada ortaya çıkan görev, yetki ve sorumluluk karmaşası hizmet sunumunda aksamalara neden olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idarelere ilişkin temel mevzuat, bütüncül bir restorasyon anlayışıyla yeniden düzenlenmeli, katılımcılık artırılmalıdır.'

Bahçeli milletvekili dağılımının değişeceğini söyledi.

Bahçeli milletvekili dağılımının değişeceğini söyledi.

Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının idari yapının yanı sıra siyasi yapıda da değişiklikler getireceğini dile getirdi. Bu değişikliği şu sözlerle anlattı:

'Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecektir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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