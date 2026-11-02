Bahçeli 100 İl 1000 İlçe Projesinde İl Olmasını Önerdiği 19 İlçeyi Açıkladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir gün önce 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını önermişti. Bahçeli bugün il olmasını önerdikleri 19 ilçeyi bölge bölge açıkladı. Listede yedi farklı bölgeden ilçeler yer alıyor.
Bahçeli 19 yeni il önerisini detaylandırdı.
İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan sekiz ilçe var.
Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve Marmara'dan on bir ilçe var.
Bahçeli büyükşehir ve ilçe görevlerinin netleşmesini istedi.
Bahçeli milletvekili dağılımının değişeceğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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