article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 14:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi. Dedetaş'ın ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmedildi.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.

Kararı Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay duyurdu. Atalay, tahliye başvurusu üzerine mahkemenin bu yönde hüküm kurduğunu belirtti. Buna göre Dedetaş, ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılacak.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Dedetaş, 29 Temmuz 2026'da beş kişiyle birlikte gözaltına alındı ve 31 Temmuz'da tutuklandı. Soruşturmada rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme iddialarının gündeme geldiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da Dedetaş'ın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Tahliye kararı, hakkındaki iddiaların sonuçlandığı anlamına gelmiyor.

1981 doğumlu Dedetaş, gemi mühendisliğinden belediye başkanlığına uzanan bir kariyere sahip.

1981 doğumlu Dedetaş, gemi mühendisliğinden belediye başkanlığına uzanan bir kariyere sahip.

Eskişehir'de doğan Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gemi mühendisliği eğitimi aldı. 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2019'dan Aralık 2023'e kadar da İBB iştiraki Şehir Hatları'nın genel müdürlüğünü üstlendi. Aralık 2023'te görevinden istifa ederek CHP'den Üsküdar adayı oldu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların %49,92'sini alarak seçildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın