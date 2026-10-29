Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi
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Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi. Dedetaş'ın ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmedildi.
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Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
1981 doğumlu Dedetaş, gemi mühendisliğinden belediye başkanlığına uzanan bir kariyere sahip.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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