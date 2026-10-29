Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi

Eskişehir'de doğan Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gemi mühendisliği eğitimi aldı. 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2019'dan Aralık 2023'e kadar da İBB iştiraki Şehir Hatları'nın genel müdürlüğünü üstlendi. Aralık 2023'te görevinden istifa ederek CHP'den Üsküdar adayı oldu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların %49,92'sini alarak seçildi.