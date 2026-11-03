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Ekranlar Sessiz Kaldı: Cüneyt Özdemir Art Arda Gelen Dizi İptallerinin Arkasındaki Asıl Sebebi Açıkladı!

Ekranlar Sessiz Kaldı: Cüneyt Özdemir Art Arda Gelen Dizi İptallerinin Arkasındaki Asıl Sebebi Açıkladı!

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 12:27
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Cumhuriyet Bayramı haftasında Kızılcık Şerbeti'nden Güller ve Günahlar'a kadar sevilen dizilerin yeni bölümleri peş peşe ekrandan çekilince izleyiciler 'diziler neden yok?' sorusunun peşine düştü. Salı akşamı da Galatasaray maçı nedeniyle dört dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise YouTube kanalındaki yayında tabloyu yalnızca reklam krizine bağlamadı, dizi sektörünün yıllardır kendi kendini nasıl tükettiğini anlattı.

Kaynak: Cüneyt Özdemir YouTube

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Cüneyt Özdemir, bir yıl önce uyarıda bulunduğu dizi sektörü için çöküşün başladığını söyledi.

Cüneyt Özdemir, bir yıl önce uyarıda bulunduğu dizi sektörü için çöküşün başladığını söyledi.

Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibinde sekiz yıl çalışan, Siyaset Meydanı'nın yönetmenliğini üstlenen ve CNN Türk'ün 5N1K programıyla tanınan Cüneyt Özdemir, bugün gündemi kendi YouTube kanalında yorumluyor. Özdemir, 2 Kasım'da yayınladığı videoda dizilerin ekrana gelmemesini Türkiye'nin en büyük kültürel 'soft power' alanlarından birinin sarsılması olarak değerlendirdi.

Ertelemeler 29 Ekim akşamı Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk ile başlamış, ertesi gün Kızılcık Şerbeti, cumartesi akşamı da Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar yeni bölümsüz kalmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ertelemeyi Cumhuriyet Bayramı'na bağlarken gazeteci Birsen Altuntaş kanalların yeterli reklam alamadığını öne sürmüştü. Özdemir'e göre ise dizi izleyicilerini perişan eden bu tablonun kökü tek bir haftanın reklam açığından çok daha eskiye uzanıyor.

Prime time'da 60 dakikalık diziler 180 dakikaya çıkınca maliyetler de kontrolden çıktı.

Prime time'da 60 dakikalık diziler 180 dakikaya çıkınca maliyetler de kontrolden çıktı.

Özdemir, sorunun başlangıcını televizyonların akşam kuşağını planlama biçiminde görüyor. Eskiden ekranlarda iki ayrı prime time bulunduğunu hatırlatan gazeteci, ilk kuşakta 60 ya da 90 dakikalık, üretim maliyeti düşük bir dizinin, ikinci kuşakta ise 32. Gün, Arena ve A Takımı gibi haber programlarının, Çarkıfelek gibi yarışmaların ve Siyaset Meydanı gibi tartışma programlarının yer aldığını anlattı.

Özdemir'e göre televizyon yöneticileri bir noktada bu formatlardan vazgeçip yapımcılardan diziyi uzatmalarını istedi ve 60 dakikalık bölümler 180 dakikaya kadar çıktı. Süre üç katına çıkınca bütçeler de şişti, star oyuncular '5 alırken 30 almaya' başladı. Televizyon gelirlerinin düşmesi ve reklam pastasının giderek dijitale kayması da eklenince, gazetecinin deyişiyle dizi sektörü 'kendi kendini bitirmiş' bir noktaya geldi.

Cüneyt Özdemir, milyonluk ücret isteyen starların artık yayınlanacak bir dizi bulmakta zorlanacağını söyledi.

Cüneyt Özdemir, milyonluk ücret isteyen starların artık yayınlanacak bir dizi bulmakta zorlanacağını söyledi.

Starların ücretlerine ayrıca değinen Özdemir, bir yıl önce de aynı uyarıyı yaptıklarını hatırlattı ve kimi oyuncuların 30, kimilerinin 40, hatta 60 milyon aldığını söyledi. Gazeteci, o dönem bu isimlere 'Uyduruk bir dizide oynuyorsun, bu kadar parayı hak ettiğin bir sektör yok burada' dediklerini aktardı ve bugün 'Ben 30'dan aşağı imza atmam' diyenlere 'Bakalım bir tane dizi bulabilecek misin?' diye seslendi.

Dizilere bir 'balans ayarı' geldiğini söyleyen Özdemir, işverenlerin ve sektörün diğer taraflarının toplantılarla durumu toparlamaya çalıştığını da aktardı. Yüzlerce, binlerce insanın ekmek yediği bir sektörden söz ettiklerini vurgulayan gazeteci, yaşananların hem sektör hem de Türkiye için üzücü olduğunu belirtti. Salı akşamı Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de yeni bölümle gelmeyeceği için izleyiciler bu hafta da eksik bir yayın akışıyla karşılaşacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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