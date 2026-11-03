Ekranlar Sessiz Kaldı: Cüneyt Özdemir Art Arda Gelen Dizi İptallerinin Arkasındaki Asıl Sebebi Açıkladı!
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Cumhuriyet Bayramı haftasında Kızılcık Şerbeti'nden Güller ve Günahlar'a kadar sevilen dizilerin yeni bölümleri peş peşe ekrandan çekilince izleyiciler 'diziler neden yok?' sorusunun peşine düştü. Salı akşamı da Galatasaray maçı nedeniyle dört dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise YouTube kanalındaki yayında tabloyu yalnızca reklam krizine bağlamadı, dizi sektörünün yıllardır kendi kendini nasıl tükettiğini anlattı.
Kaynak: Cüneyt Özdemir YouTube
Cüneyt Özdemir, bir yıl önce uyarıda bulunduğu dizi sektörü için çöküşün başladığını söyledi.
Prime time'da 60 dakikalık diziler 180 dakikaya çıkınca maliyetler de kontrolden çıktı.
Cüneyt Özdemir, milyonluk ücret isteyen starların artık yayınlanacak bir dizi bulmakta zorlanacağını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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