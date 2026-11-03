Ekranlar Sessiz Kaldı: Cüneyt Özdemir Art Arda Gelen Dizi İptallerinin Arkasındaki Asıl Sebebi Açıkladı!

Özdemir, sorunun başlangıcını televizyonların akşam kuşağını planlama biçiminde görüyor. Eskiden ekranlarda iki ayrı prime time bulunduğunu hatırlatan gazeteci, ilk kuşakta 60 ya da 90 dakikalık, üretim maliyeti düşük bir dizinin, ikinci kuşakta ise 32. Gün, Arena ve A Takımı gibi haber programlarının, Çarkıfelek gibi yarışmaların ve Siyaset Meydanı gibi tartışma programlarının yer aldığını anlattı.

Özdemir'e göre televizyon yöneticileri bir noktada bu formatlardan vazgeçip yapımcılardan diziyi uzatmalarını istedi ve 60 dakikalık bölümler 180 dakikaya kadar çıktı. Süre üç katına çıkınca bütçeler de şişti, star oyuncular '5 alırken 30 almaya' başladı. Televizyon gelirlerinin düşmesi ve reklam pastasının giderek dijitale kayması da eklenince, gazetecinin deyişiyle dizi sektörü 'kendi kendini bitirmiş' bir noktaya geldi.