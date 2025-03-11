Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "Bu adam ben 5 yaşından beri 87 yaşında"
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2. "Param olunca üzüntü bedenimden bedenimi terk ediyor"
3. "Yatakta rahatımı bozup işemeye kalktığımda"
4. "Artık dayanamadığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum"
5. "Uyuyakalmadan önce ben"
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6. "Şakam bi' tık kaba kaçtığında"
7. "Eski sevgilimin annesi hikayemi beğenmiş, desteğin için teşekkürler canım"
8. "Bu el yazısına sahip biri yaşamıyordur"
9. "Hayatımdaki en uzun uykudan sonra ben"
10. "2025'te uzaktan çalışmak, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 30 yıl boyunca ormanda kalan Japon askerlerinden biri olmak gibi."
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11. "İşten döner dönmez ben"
12. "Bir odada herkes varken bir şey çıtır çıtır çiğnerken, herkes dönüp sana bakınca"
14. "Ne kadar tembel olduğumu sorduklarında ben"
15. "En iyi uyku"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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