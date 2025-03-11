WhatsApp Hesabının Banlanması Mümkün mü? WhatsApp Hesabındaki Ban Nasıl Kaldırılır?

WhatsApp hesabınızın banlanması durumunda, yasağın kaldırılması için ilk adım olarak WhatsApp Destek Ekibi ile iletişime geçmeniz gerekir. Uygulama üzerinden “Ayarlar” kısmına gidip, “Yardım” ve “Bize Ulaşın” seçeneklerini takip ederek destek talebi oluşturabilirsiniz. Banlanma nedeninizi öğrenebilir ve durumu açıklığa kavuşturabilirsiniz.

Eğer hata yapmışsanız, bunu belirterek bir daha aynı hatayı yapmayacağınızı ifade etmek faydalı olacaktır. WhatsApp, bazen hesabınızı yeniden açma konusunda esneklik gösterebilir. Ancak eğer itiraz talebiniz kabul edilmezse, eski numaranızla ilişkilendirilmiş tüm verileri kaybederek yeni bir hesap açmayı düşünebilirsiniz.