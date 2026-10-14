24 Bin ve 25 Bin TL Alan Emekli Ocak'ta Ne Alacak? 5 Senaryoda Yeni Maaş Hesaplandı

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustos ve eylülde ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Bu üç ayın birikimli etkisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5,57'lik bölümü şimdiden cebe girmiş oldu. Yıllık enflasyon eylül itibarıyla yüzde 29,73'te bulunurken aralık ayına göre artış yüzde 24,32'ye, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,49'a ulaştı.

Kesin oranı ekim, kasım ve aralık enflasyonu belirleyecek.

Kurumların yıl sonu tahminleri ise 5 ayrı tablo çiziyor.

24 bin TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar olacak?

Bu oranlara göre bugün 24 bin TL aylık alan bir emeklinin Ocak maaşı şöyle şekilleniyor:

Merkez Bankası (yüzde 8,70): 26 bin 88 TL

OVP (yüzde 9,04): 26 bin 170 TL

Piyasa Katılımcıları Anketi (yüzde 10,07): 26 bin 416 TL

AA Finans Beklenti Anketi (yüzde 10,11): 26 bin 426 TL

FKB (yüzde 10,73): 26 bin 575 TL

Yalnızca şu ana kadar biriken yüzde 5,57'lik fark eklendiğinde bile 24 bin TL'lik aylık 25 bin 337 TL'ye yükselmiş durumda.