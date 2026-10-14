24 Bin ve 25 Bin TL Alan Emekli Ocak'ta Ne Alacak? 5 Senaryoda Yeni Maaş Hesaplandı
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Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının ilk yarısı netleşti. Temmuz-eylül döneminde biriken enflasyon farkı yüzde 5,57'ye ulaştı. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalar, 24 bin ve 25 bin TL aylık alan emeklilerin Ocak'ta ne kadar maaş alabileceğini de ortaya koydu. 2027 emekli maaşı ne kadar olacak? 24 bin-25 bin TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar?
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Emekli zammı ne kadar olacak? 24-25 bin maaş alan emeklinin yeni maaşı.
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25 bin TL alan emekli için en yüksek tahmin 27 bin 683 TL.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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