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24 Bin ve 25 Bin TL Alan Emekli Ocak'ta Ne Alacak? 5 Senaryoda Yeni Maaş Hesaplandı

24 Bin ve 25 Bin TL Alan Emekli Ocak'ta Ne Alacak? 5 Senaryoda Yeni Maaş Hesaplandı

Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 11:48
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Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının ilk yarısı netleşti. Temmuz-eylül döneminde biriken enflasyon farkı yüzde 5,57'ye ulaştı. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalar, 24 bin ve 25 bin TL aylık alan emeklilerin Ocak'ta ne kadar maaş alabileceğini de ortaya koydu. 2027 emekli maaşı ne kadar olacak? 24 bin-25 bin TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar? 

Kaynak: CNN Türk

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Emekli zammı ne kadar olacak? 24-25 bin maaş alan emeklinin yeni maaşı.

Emekli zammı ne kadar olacak? 24-25 bin maaş alan emeklinin yeni maaşı.

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustos ve eylülde ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Bu üç ayın birikimli etkisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5,57'lik bölümü şimdiden cebe girmiş oldu. Yıllık enflasyon eylül itibarıyla yüzde 29,73'te bulunurken aralık ayına göre artış yüzde 24,32'ye, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,49'a ulaştı.

Kesin oranı ekim, kasım ve aralık enflasyonu belirleyecek. 

Kurumların yıl sonu tahminleri ise 5 ayrı tablo çiziyor. 

24 bin TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar olacak?

Bu oranlara göre bugün 24 bin TL aylık alan bir emeklinin Ocak maaşı şöyle şekilleniyor:

Merkez Bankası (yüzde 8,70): 26 bin 88 TL

OVP (yüzde 9,04): 26 bin 170 TL

Piyasa Katılımcıları Anketi (yüzde 10,07): 26 bin 416 TL

AA Finans Beklenti Anketi (yüzde 10,11): 26 bin 426 TL

FKB (yüzde 10,73): 26 bin 575 TL

Yalnızca şu ana kadar biriken yüzde 5,57'lik fark eklendiğinde bile 24 bin TL'lik aylık 25 bin 337 TL'ye yükselmiş durumda.

25 bin TL alan emekli için en yüksek tahmin 27 bin 683 TL.

25 bin TL alan emekli için en yüksek tahmin 27 bin 683 TL.

Aylığı 25 bin TL olan emeklilerde de tablo benzer. Merkez Bankası tahmini gerçekleşirse bu emeklilerin maaşı 27 bin 175 TL'ye, OVP senaryosunda ise 27 bin 260 TL'ye çıkacak. 

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 27 bin 518 TL, AA Finans anketine göre 27 bin 528 TL olması beklenen aylık, FKB'nin öngörüsü tutarsa 27 bin 683 TL'yi bulacak. Mevcut yüzde 5,57'lik farkla bu grubun aylığı şimdiden 26 bin 393 TL'ye karşılık geliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığında ise işler farklı. Temmuzda 23 bin 552 TL'ye yükseltilen taban aylık, enflasyon farkıyla kendiliğinden artmıyor. Rakamın değişmesi için Meclis'ten yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Taban aylığa da aynı oranda artış yapılacağı varsayımıyla yapılan hesaplara göre en düşük emekli maaşı, senaryoya bağlı olarak 25 bin 601 TL ile 26 bin 79 TL arasında bir yere oturabilir. Şimdilik oluşan farkla bu rakam 24 bin 864 TL'ye denk geliyor.

Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Rakamların hepsi şimdilik tahmin niteliğinde. Kesin tablo, aralık enflasyonunun açıklanacağı Ocak 2027'nin ilk günlerinde ortaya çıkacak. Ocak 2027 zammı, Aralık 2026 enflasyon verisiyle belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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