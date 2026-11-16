JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo müşterileri çevrim içi bankacılığa erişemedi, US Bank da sorun yaşanan kurumlar arasında yer aldı. Bazı müşteriler mobil uygulamaya ve internet bankacılığına giriş yapamazken bazıları hesap bakiyelerini göremediğini bildirdi. Sorunlar, kesintileri takip eden Downdetector sitesine çok sayıda kullanıcı bildirimi olarak yansıdı. ABD Doğu saatiyle 13.35'te Chase için 4 bin 400'den fazla, Bank of America için 1.300'den fazla, US Bank için 650'den fazla ve Wells Fargo için 380 bildirim yapılmıştı.