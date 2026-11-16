ABD'de Chase, Bank of America ve Wells Fargo Müşterileri Çevrim İçi Bankacılığa Erişemedi
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ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo ve US Bank müşterileri pazartesi günü çevrim içi bankacılığa erişmekte zorlandı. Bazı müşteriler mobil uygulamaya ve internet bankacılığına giriş yapamazken bazıları hesap bakiyelerini göremediğini bildirdi. Aksaklık, Microsoft kesintisi ve FAA'nın ülke genelindeki uçuş durdurmasının ardından bir haftada yaşanan üçüncü sorun olarak anıldı.
Müşteriler hesaplarına giriş yapamadı.
Chase uygulamasında hizmet uyarısı çıktı.
Bir haftada üçüncü aksaklık yaşandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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