Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki Fon Krizinde Mağdur Olduklarını Açıkladı
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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun CEO Yardımcısı Trond Grande, Türkiye'deki fon krizine dair açıklama yaptı. Grande, gazetecilerle yaptığı telekonferansta fonun krizdeki konumunu tek bir cümleyle özetledi. Fon, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü ve ülkede çalıştığı dış portföy yöneticilerini değerlendirmeye aldı. Borsa İstanbul Tüm Endeksi ise eylül ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti.
Fon kendisini mağdur olarak tanımladı.
Borsa üçte bir değer kaybetti.
Fon üç şirketin hissesini tutmaya devam etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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