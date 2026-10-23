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Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki Fon Krizinde Mağdur Olduklarını Açıkladı

Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki Fon Krizinde Mağdur Olduklarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 17:30
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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun CEO Yardımcısı Trond Grande, Türkiye'deki fon krizine dair açıklama yaptı. Grande, gazetecilerle yaptığı telekonferansta fonun krizdeki konumunu tek bir cümleyle özetledi. Fon, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü ve ülkede çalıştığı dış portföy yöneticilerini değerlendirmeye aldı. Borsa İstanbul Tüm Endeksi ise eylül ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti.

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Fon kendisini mağdur olarak tanımladı.

Fon kendisini mağdur olarak tanımladı.

NBIM'in CEO Yardımcısı Trond Grande, gazetecilerle gerçekleştirdiği telekonferansta fonun krizdeki konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burada mağdurun kim olduğunu biliyor musunuz? Potansiyel olarak manipülasyona maruz kalan piyasa oyuncuları. Biz bu olayda failden çok mağdur konumundayız”

Grande, NBIM'in yatırımlarıyla ilgili sorunlar ortaya çıktığında gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Bu kapsamda fon, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü ve ülkede birlikte çalıştığı dış portföy yöneticilerini değerlendirmeye aldı. NBIM'in 30 Haziran tarihli son bildirimine göre fonun Türkiye'deki hisse senedi yatırımlarının değeri 20,4 milyar Norveç kronuna, yani 2,2 milyar dolara ulaşıyordu.

Borsa üçte bir değer kaybetti.

Borsa üçte bir değer kaybetti.

Norveç Varlık Fonu ve diğer yatırımcılar, Türkiye'de borsayı sarsan yatırım fonu skandalından etkilendi. Borsa İstanbul Tüm Endeksi eylül ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Yerel savcılıklar, bazı yatırım fonlarının az bilinen şirketlerin hisselerini satın alarak fiyatlarını katbekat yükselttiği iddialarını içeren geniş çaplı bir piyasa manipülasyonu soruşturması yürüttüklerini açıkladı.

Fon üç şirketin hissesini tutmaya devam etti.

Fon üç şirketin hissesini tutmaya devam etti.

Norveç Varlık Fonu, düzenleyici kurumların 2025 yılında fiyatlarının manipüle edildiğini tespit ettiği üç Türk şirketinin hisselerini elinde tutmaya devam etti. NBIM ayrıca temmuz ayında bir halka arza katıldı. Bu halka arza aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ise bugün skandalın merkezinde yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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