Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki Fon Krizinde Mağdur Olduklarını Açıkladı

NBIM'in CEO Yardımcısı Trond Grande, gazetecilerle gerçekleştirdiği telekonferansta fonun krizdeki konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burada mağdurun kim olduğunu biliyor musunuz? Potansiyel olarak manipülasyona maruz kalan piyasa oyuncuları. Biz bu olayda failden çok mağdur konumundayız”

Grande, NBIM'in yatırımlarıyla ilgili sorunlar ortaya çıktığında gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Bu kapsamda fon, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü ve ülkede birlikte çalıştığı dış portföy yöneticilerini değerlendirmeye aldı. NBIM'in 30 Haziran tarihli son bildirimine göre fonun Türkiye'deki hisse senedi yatırımlarının değeri 20,4 milyar Norveç kronuna, yani 2,2 milyar dolara ulaşıyordu.