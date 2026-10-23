Fatih Altaylı, Merrill Lynch'in 8 Milyar TL'lik Kazancı Hakkında Eski Bir Borsacının İddiasını Aktardı

Şimşek 20 Ekim'deki açıklamasında, fon işlemlerinden elde edilen 10 milyon lira ve üzerindeki reel kazançlardan ilk aşamada gönüllü iade isteneceğini söylemişti. Soruşturmayla ilgili haberlerde ise Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın, operasyonlardan önce beş hissedeki pozisyonlarını kapatarak yaklaşık 8 milyar TL kazandığı öne sürülüyordu.

Altaylı 23 Ekim tarihli yazısına bu çağrıya ve önceki yazısındaki soruya atıf yaparak başladı:

'Hazine ve Maliye Bakanı “10 milyon liradan fazla kazananlar kazandıkları parayı iade etsin” diye akıl, mantık ve hesap dışı bir çağrıda bulununca önceki gün bu köşede “Merrill Lynch de alıp gittiği 8 milyar TL’yi iade edecek mi?” diye sordum.

Dün aynı soruyu bazı gazeteler ve yorumcular da sormuş. Kaç kişi sorsa yeridir. O para da gelmeli elbet.

Para gelir mi gelmez mi bilmiyorum, muhtemelen gelmez ama bu işleri iyi bilen eski bir borsacı bana yolladığı mesajda çok önemli bir iddiada bulunmuş.'