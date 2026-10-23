Fatih Altaylı, Merrill Lynch'in 8 Milyar TL'lik Kazancı Hakkında Eski Bir Borsacının İddiasını Aktardı
Fatih Altaylı, 23 Ekim'de fatihaltayli.com.tr'de yayımlanan 'Merrill Lynch bıyıklı mı?' başlıklı yazısında, fon soruşturmasında adı geçen Merrill Lynch'in 8 milyar TL'lik kazancıyla ilgili yeni bir iddiayı aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in '10 milyon liradan fazla kazananlar kazandıkları parayı iade etsin' çağrısının ardından yazdığı önceki yazıda 'Merrill Lynch de iade edecek mi?' diye soran Altaylı, bu kez yurt dışında yaşayan eski bir borsacıdan gelen mesajı paylaştı. Mesajı gönderen kişiye göre işlemleri Merrill Lynch üzerinden yapan taraf bir yabancı kurum değil, bir Türk yatırımcı. Altaylı da bu iddiayı, 'Eğer bu söylenenler doğru ise' diyerek köşesine taşıdı.
Altaylı, Şimşek'in çağrısının ardından Merrill Lynch'in 8 milyar TL'yi iade edip etmeyeceğini sormuştu
Eski borsacıya göre Merrill Lynch üzerinden işlem yapan kişi Türk yatırımcı
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