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Fatih Altaylı, Merrill Lynch'in 8 Milyar TL'lik Kazancı Hakkında Eski Bir Borsacının İddiasını Aktardı

Fatih Altaylı, Merrill Lynch'in 8 Milyar TL'lik Kazancı Hakkında Eski Bir Borsacının İddiasını Aktardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.10.2026 - 14:04
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Fatih Altaylı, 23 Ekim'de fatihaltayli.com.tr'de yayımlanan 'Merrill Lynch bıyıklı mı?' başlıklı yazısında, fon soruşturmasında adı geçen Merrill Lynch'in 8 milyar TL'lik kazancıyla ilgili yeni bir iddiayı aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in '10 milyon liradan fazla kazananlar kazandıkları parayı iade etsin' çağrısının ardından yazdığı önceki yazıda 'Merrill Lynch de iade edecek mi?' diye soran Altaylı, bu kez yurt dışında yaşayan eski bir borsacıdan gelen mesajı paylaştı. Mesajı gönderen kişiye göre işlemleri Merrill Lynch üzerinden yapan taraf bir yabancı kurum değil, bir Türk yatırımcı. Altaylı da bu iddiayı, 'Eğer bu söylenenler doğru ise' diyerek köşesine taşıdı.

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Altaylı, Şimşek'in çağrısının ardından Merrill Lynch'in 8 milyar TL'yi iade edip etmeyeceğini sormuştu

Altaylı, Şimşek'in çağrısının ardından Merrill Lynch'in 8 milyar TL'yi iade edip etmeyeceğini sormuştu

Şimşek 20 Ekim'deki açıklamasında, fon işlemlerinden elde edilen 10 milyon lira ve üzerindeki reel kazançlardan ilk aşamada gönüllü iade isteneceğini söylemişti. Soruşturmayla ilgili haberlerde ise Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın, operasyonlardan önce beş hissedeki pozisyonlarını kapatarak yaklaşık 8 milyar TL kazandığı öne sürülüyordu.

Altaylı 23 Ekim tarihli yazısına bu çağrıya ve önceki yazısındaki soruya atıf yaparak başladı:

'Hazine ve Maliye Bakanı “10 milyon liradan fazla kazananlar kazandıkları parayı iade etsin” diye akıl, mantık ve hesap dışı bir çağrıda bulununca önceki gün bu köşede “Merrill Lynch de alıp gittiği 8 milyar TL’yi iade edecek mi?” diye sordum.

Dün aynı soruyu bazı gazeteler ve yorumcular da sormuş. Kaç kişi sorsa yeridir. O para da gelmeli elbet.

Para gelir mi gelmez mi bilmiyorum, muhtemelen gelmez ama bu işleri iyi bilen eski bir borsacı bana yolladığı mesajda çok önemli bir iddiada bulunmuş.'

Eski borsacıya göre Merrill Lynch üzerinden işlem yapan kişi Türk yatırımcı

Eski borsacıya göre Merrill Lynch üzerinden işlem yapan kişi Türk yatırımcı

Altaylı, mesajı gönderenin bir dönem Borsa İstanbul'un oyuncuları arasında yer aldığını, birkaç yıl önce Türkiye'den ayrılarak yurt dışına yerleştiğini yazdı. Mesaj yazıda şu ifadelerle yer aldı:

'Abi, yazını okudum. Merrill Lynch parayı geri getirecek mi diye sormuşsun. Güldüm. Sen bütün iyi niyetinle bu soruyu soruyorsun ama emin ol ki, Merrill Lynch zannettiğiniz o yatırımcı Merrill Lynch falan değil, bir Türk yatırımcıdır. İşlemini Merrill Lynch üzerinden yapan bir Türk yatırımcıdır. Biz borsada bunlara ‘bıyıklı yabancı’ deriz. Yabancı şirketlerde veya bankalarda hesap açıp, verdikleri talimatla Türk borsasından hisse aldırırlar, Türk borsasında yabancı banka üzerinden işlem yaptırırlar. Emin ol, sizin Merrill Lynch zannettiğiniz o yatırımcı da bıyıklı hatta dönem gereği sakallı bile olabilir. Sana söyleyeyim, bu yatırımcının yabancı olma, Merrill Lynch olma ihtimali sıfır.

Merrill Lynch gibi büyük kurumlar böyle sığ hisselere asla yatırım yapmazlar. Eğer yatırım yapmış olsalardı zaten hisseyi yapan manipülatör böyle satıp çıkmasına da izin vermezdi. Bak, Norveç Fonu satıp çıkabilmiş mi, adamlar yandım Allah diye bağırıyorlar. Merrill Lynch üzerinden yatırım yapan kişi her kimse Emre Tezmen ile hareket eden biridir. Yoksa tam zamanında satıp çıkamazdı. Emin olabilirsin!'

Mesajı aktardıktan sonra yazısını şu cümlelerle sürdürdü:

'Eğer bu söylenenler doğru ise şimdi ortada 8 milyar TL’lik bir soru var.

Merrill Lynch’in arkasına saklanarak Borsa İstanbul’da oynayan ve 8 milyar TL kârı cebine koyup kaçan vatandaşımız kim?

Bu sorunun yanıtını Emre Tezmen mutlaka biliyordur. Belki bir soran çıkar!'

Fon soruşturmasında tutuklu bulunan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında soruşturma sürüyor; mesajdaki iddiaya dair bir açıklama ya da kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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