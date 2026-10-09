Üniversite Kulüplerinin Yeni Arkadaşlar Dışında Sana Kazandıracağı 11 Şey
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Üniversite kulüplerine girme motivasyonu genelde sosyalleşme hedefiyle başlar. Ama sonra kendini etkinlik organize ederken, hiç tanımadığın insanlarla konuşurken ya da onlarca kişinin önünde mikrofon tutarken bulabilirsin. Kısacası, kulüpler sana mezun olduktan sonra bile kullanacağın birçok şey öğretebilir.
İşte üniversite kulüplerinin sana arkadaş dışında kazandırabilecekleri!
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1. Topluluk Önünde Konuşabilme
2. Takım Parçası Olma
3. Problem Çözme Becerisi
4. Organizasyon Becerisi
5. Zaman Yönetimi
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6. Kampüs Dışında Deneyim Kazanma
7. Networking Kapasitesi
8. İletişim Kurabilme
9. CV'ne Beceri Ekleme
10. Sorumluluk Almayı Öğrenme
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11. Yeteneklerini Keşfetme
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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