Fransa'daki Gösterilerde Oğlunu Gaz Dumanı Arasından Çekip Eve Götüren Anne Gündem Oldu

Fransa'da eylemler, eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve okullardaki personel sayısının artırılması talebiyle eylül ayında Paris ve çevresinde başladı. Kısa sürede farklı şehirlere yayılan gösteriler yaklaşık 800 okulu etkiledi. Öğrenciler, öğretmen eksikliğine, kalabalık sınıflara ve yıpranmış okul binalarına dikkat çekiyor.

Gerginlik zaman zaman sokaklara da taştı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 24'ten fazla okulun ateşe verildiğini açıkladı. Hasar gören yaklaşık 500 kurumda eğitime kısmen veya tamamen ara verilecek. Eylemler sırasında aralarında 78 eğitim personelinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralandı, 5 binden fazla kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı. Güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okullar kapalı kalacak. Eylemlerin ne zaman yatışacağı ve eğitimin ne zaman normale döneceği ise henüz belli değil.