Fransa'daki Gösterilerde Oğlunu Gaz Dumanı Arasından Çekip Eve Götüren Anne Gündem Oldu

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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve okullardaki personel sayısının artırılması talebiyle başlayan lise eylemleri, haftalardır ülkenin gündemindeki yerini koruyor. Yüzlerce okulu etkileyen gösterilerde öğrenciler zaman zaman gaz bombaları ve polis müdahaleleriyle karşılaşıyor. Bununla birlikte okul çevrelerindeki gerginlik, öğrencilerin ailelerini de endişelendiriyor.
Gösterilerin sürdüğü bir caddede, gaz dumanının yükseldiği sokakta ilerleyen bir anne oğlunu kolundan tutarak kalabalığın arasından çıkardı. Çocuğunu döverek alandan uzaklaştıran annenin kararlı tavrı olayların boyutunu gözler önüne serdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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