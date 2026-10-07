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Fransa'daki Gösterilerde Oğlunu Gaz Dumanı Arasından Çekip Eve Götüren Anne Gündem Oldu

Fransa'daki Gösterilerde Oğlunu Gaz Dumanı Arasından Çekip Eve Götüren Anne Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 13:58 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 14:03

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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve okullardaki personel sayısının artırılması talebiyle başlayan lise eylemleri, haftalardır ülkenin gündemindeki yerini koruyor. Yüzlerce okulu etkileyen gösterilerde öğrenciler zaman zaman gaz bombaları ve polis müdahaleleriyle karşılaşıyor. Bununla birlikte okul çevrelerindeki gerginlik, öğrencilerin ailelerini de endişelendiriyor. 

Gösterilerin sürdüğü bir caddede, gaz dumanının yükseldiği sokakta ilerleyen bir anne oğlunu kolundan tutarak kalabalığın arasından çıkardı. Çocuğunu döverek alandan uzaklaştıran annenin kararlı tavrı olayların boyutunu gözler önüne serdi. 

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Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da eylemler, eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve okullardaki personel sayısının artırılması talebiyle eylül ayında Paris ve çevresinde başladı. Kısa sürede farklı şehirlere yayılan gösteriler yaklaşık 800 okulu etkiledi. Öğrenciler, öğretmen eksikliğine, kalabalık sınıflara ve yıpranmış okul binalarına dikkat çekiyor.

Gerginlik zaman zaman sokaklara da taştı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 24'ten fazla okulun ateşe verildiğini açıkladı. Hasar gören yaklaşık 500 kurumda eğitime kısmen veya tamamen ara verilecek. Eylemler sırasında aralarında 78 eğitim personelinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralandı, 5 binden fazla kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı. Güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okullar kapalı kalacak. Eylemlerin ne zaman yatışacağı ve eğitimin ne zaman normale döneceği ise henüz belli değil.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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