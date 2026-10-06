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Protestocu Fransız Lise Öğrencisi Elwan Yanıtlarıyla Dünyada Viral Oldu

Protestocu Fransız Lise Öğrencisi Elwan Yanıtlarıyla Dünyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 16:38
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Fransa'da eskiyen okullar, öğretmen eksikliği ve yoğun ders programları yüzünden başlayan lise eylemleri 1 Ekim'de 900'den fazla noktaya yayıldı. Eylemlerin sürdüğü günlerde Paris'in 9. bölgesindeki Jacques-Decour Lisesi'nde okuyan Elwan adlı bir öğrenci, sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Bağımsız muhabir Vincent Lapierre'in lise önünde yaptığı röportajda sorulara verdiği yanıtlar, 4 Ekim'de paylaşıldıktan sonra YouTube'da ve X'te hızla yayıldı. Paylaşımlarda muhabirin ayrıcalıklı bir semtte farklı bir bakış açısı beklediği, karşısında ise sohbeti soldan yönlendiren bir genç bulduğu vurgulandı. Yaklaşık 3 dakikalık videoda genç; eğitim bütçesinden polis tarihine kadar uzanan sorulara tek tek yanıt verdi.

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Elwan, Paris'in 9. bölgesindeki Jacques-Decour Lisesi'nde okuyan bir öğrenci.

Elwan, Paris'in 9. bölgesindeki Jacques-Decour Lisesi'nde okuyan bir öğrenci.

Elwan'ın soyadı ve yaşı paylaşılmadı; kamuoyu onu yalnızca adı ve okuluyla tanıdı. Eylemlerin sürdüğü günlerde okulunun önünde, aşırı sağ çizgisiyle bilinen bağımsız muhabir Vincent Lapierre'in mikrofonuna konuştu. Muhabirin sorularına verdiği yanıtlar, özellikle de 'Siz katılmıyor musunuz Bay Lapierre?' repliği X'te geniş kitlelere ulaştı.

Videonun arka planında Fransa'da haftalardır süren lise eylemleri vardı. Öğrenciler okul binalarının durumunu, öğretmen eksikliğini ve yüklü ders programlarını protesto etti.

Elwan röportajda eğitim bütçesinden polis şiddetine kadar sorulara tek tek yanıt verdi.

Elwan konuşmasına eğitime ayrılan paya gelen itirazla başladı. Lapierre, eğitimin devletin en büyük harcama kalemlerinden biri olduğunu ve paranın kötü yönetiliyor olabileceğini söyleyince genç, taleplerinin yalnızca okul düzeyinde kalmadığını, kurumsal olduğunu belirtti. Macron'u artık istemediklerini, Eğitim Bakanı Edouard Geffray'nin de görevi bırakması gerektiğini söyleyen Elwan, gençlik için en uygun yolun 'kopuşçu bir sol' olacağını savundu. Videonun en çok paylaşılan anı da burada geldi: 'Siz katılmıyor musunuz Bay Lapierre?'

Lapierre kopuşçu solun çözüm olup olmayacağından emin olmadığını söyleyince Elwan, 'aşırı sağ denenmedi' argümanına karşılık Fransa'nın faşizmi 1940'larda Pétain döneminde zaten yaşadığını hatırlattı. Ulusal Polis'in Vichy hükümeti döneminde kurulduğunu, kurumun bu mirastan kopuşu tam yapamadığını ve bazı durumlarda ırkçı davrandığını öne sürdü.

Muhabir polise yönelik şiddeti hatırlatınca genç, şiddetin iki yönlü olduğunu kabul etti. Bir gün önce Lapierre'e üç polisin bir kişiye müdahale ettiği, birinin göz yaşartıcı gazı doğrudan kişinin yüzüne sıktığı bir video gösterdiğini anlattı; eğitimli polislerin etkisiz hâle getirmek için daha az şiddetli yöntemleri kullanması gerektiğini söyledi. Gençlerdeki şiddeti ise yoksulluğun ve çaresizliğin sonucu olarak yorumladı: 'Beş odalı güzel bir evde yaşayıp karnı doyan biri şiddete başvurmaz' diyen Elwan, sorunun çoğunlukla toplumsal olduğunu ve hükümetin bu sorunları çözmediğini savundu. Lapierre polise vurmayı neyin haklı çıkardığını sorduğunda ise hangi görüntüden söz edildiğini bilmediğini, şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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