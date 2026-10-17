Fransa'daki Gösterilerde Lüks Bir Giyim Mağazasını Ateşe Verdi!

Fransa, eylül ayından bu yana öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'un yarattığı baskı nedeniyle sokağa çıkan lise öğrencilerinin gösterileriyle çalkalanıyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren Sarı Yelekliler'in de yeniden sokaklara dönmesiyle birlikte protestolar ülke genelinde daha da büyüdü.
Lyon'da bugün (17 Ekim Cumartesi) günü düzenlenen gösteriler ise lüks tüketime yöneldi. Şehir merkezindeki eylemciler, Hugo Boss mağazasını ateşe verdi. Mağazanın girişinden yükselen alevlerin ve sokağa yayılan yoğun dumanın arasında Fransız çevik kuvvet polisleri caddede güçlükle ilerledi.
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