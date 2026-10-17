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Fransa'daki Gösterilerde Lüks Bir Giyim Mağazasını Ateşe Verdi!

Fransa'daki Gösterilerde Lüks Bir Giyim Mağazasını Ateşe Verdi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 20:37

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Fransa, eylül ayından bu yana öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'un yarattığı baskı nedeniyle sokağa çıkan lise öğrencilerinin gösterileriyle çalkalanıyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren Sarı Yelekliler'in de yeniden sokaklara dönmesiyle birlikte protestolar ülke genelinde daha da büyüdü.

Lyon'da bugün (17 Ekim Cumartesi) günü düzenlenen gösteriler ise lüks tüketime yöneldi. Şehir merkezindeki eylemciler, Hugo Boss mağazasını ateşe verdi. Mağazanın girişinden yükselen alevlerin ve sokağa yayılan yoğun dumanın arasında Fransız çevik kuvvet polisleri caddede güçlükle ilerledi. 

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Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da 21 Eylül'de Paris yakınlarındaki Créteil'de bir lisede başlayan öğrenci gösterileri, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, köhne okul binaları ve Parcoursup baskısına tepki olarak kısa sürede ülke geneline yayıldı. Sendikaların 6 Ekim'de 450 bin, hükümetin ise 250 bin kişinin sokağa çıktığını açıkladığı gösterilerde yüzlerce lise kapatıldı ve binlerce kişi gözaltına alındı. Eğitim Bakanı Édouard Geffray en çok etkilenen okullara 3 bin yedek öğretmen verileceğini duyurdu. Öğrenciler ve sendikalar bu adımı yetersiz buluyor, 250 bin ek üniversite kontenjanı ile Parcoursup'un kaldırılmasını talep ediyor. Hükümet ise ilk kararlarını Ekim sonunda açıklamayı vaat ediyor. 

17 Ekim'e gelindiğinde TikTok'ta yayılan çağrılarla hareket, akaryakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına karşı sokağa dönen Sarı Yelekliler'in eylemiyle birleşti. Lyon'da valiliğin 20 bin kişi olarak açıkladığı kalabalık Bellecour Meydanı'nda toplandı, turizm ofisi yandı, aralarında bir North Face mağazası ve bir marketin de bulunduğu dükkanlar yağmalandı. Polis ise biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Hugo Boss mağazasının yakılması, gösterilerin hedefinin lüks tüketime de yöneldiğini gösterdi. Fransa genelinde, Paris'in de aralarında bulunduğu birçok kentte yüzlerce kişi gözaltına alındı. Çiftçilerin 19 Ekim Pazartesi günü Lyon'un güneyinde ayrı bir eylem planlaması ise protestoların yeni bir kesimi de içine katacağının sinyalini verdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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