Fransa'daki Gösterilerde Lüks Bir Giyim Mağazasını Ateşe Verdi!

Fransa'da 21 Eylül'de Paris yakınlarındaki Créteil'de bir lisede başlayan öğrenci gösterileri, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, köhne okul binaları ve Parcoursup baskısına tepki olarak kısa sürede ülke geneline yayıldı. Sendikaların 6 Ekim'de 450 bin, hükümetin ise 250 bin kişinin sokağa çıktığını açıkladığı gösterilerde yüzlerce lise kapatıldı ve binlerce kişi gözaltına alındı. Eğitim Bakanı Édouard Geffray en çok etkilenen okullara 3 bin yedek öğretmen verileceğini duyurdu. Öğrenciler ve sendikalar bu adımı yetersiz buluyor, 250 bin ek üniversite kontenjanı ile Parcoursup'un kaldırılmasını talep ediyor. Hükümet ise ilk kararlarını Ekim sonunda açıklamayı vaat ediyor.

17 Ekim'e gelindiğinde TikTok'ta yayılan çağrılarla hareket, akaryakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına karşı sokağa dönen Sarı Yelekliler'in eylemiyle birleşti. Lyon'da valiliğin 20 bin kişi olarak açıkladığı kalabalık Bellecour Meydanı'nda toplandı, turizm ofisi yandı, aralarında bir North Face mağazası ve bir marketin de bulunduğu dükkanlar yağmalandı. Polis ise biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Hugo Boss mağazasının yakılması, gösterilerin hedefinin lüks tüketime de yöneldiğini gösterdi. Fransa genelinde, Paris'in de aralarında bulunduğu birçok kentte yüzlerce kişi gözaltına alındı. Çiftçilerin 19 Ekim Pazartesi günü Lyon'un güneyinde ayrı bir eylem planlaması ise protestoların yeni bir kesimi de içine katacağının sinyalini verdi.