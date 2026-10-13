Ekim 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Alman otomotiv markası Volkswagen, binek otomobil ve SUV modellerinden oluşan geniş ürün gamıyla Türkiye'deki otomobil pazarında yer alıyor. Polo ve Golf gibi modellerin yanı sıra T-Cross, Taigo, T-Roc ve Tiguan gibi SUV seçenekleriyle dikkat çeken marka, Passat ve Touareg gibi modellerle de farklı segmentlere hitap ediyor. Volkswagen'in Ekim fiyatları ise merak ediliyor.
Peki Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4 ve ID.7 modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel listenin tüm detayları.
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Ekim 2026 Volkswagen Fiyat Listesi
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Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ekim 2026
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Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ekim 2026
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Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ekim 2026
Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ekim 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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