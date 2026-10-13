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Ekim 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 08:08
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Alman otomotiv markası Volkswagen, binek otomobil ve SUV modellerinden oluşan geniş ürün gamıyla Türkiye'deki otomobil pazarında yer alıyor. Polo ve Golf gibi modellerin yanı sıra T-Cross, Taigo, T-Roc ve Tiguan gibi SUV seçenekleriyle dikkat çeken marka, Passat ve Touareg gibi modellerle de farklı segmentlere hitap ediyor. Volkswagen'in Ekim fiyatları ise merak ediliyor. 

Peki Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4 ve ID.7 modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel listenin tüm detayları.

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Ekim 2026 Volkswagen Fiyat Listesi

Ekim 2026 Volkswagen Fiyat Listesi

Volkswagen Türkiye, 28 Ağustos 2026'dan beri değişmeyen fiyatlarıyla Ekim ayına da hızlı bir giriş yaptı. Farklı gövde tipleri, motor seçenekleri ve donanım paketleriyle sunulan model ailesinde hem geleneksel motor seçenekleri hem de tamamen elektrikli ID. serisi yer alıyor.

Aşağıdaki fiyatlar ise Volkswagen Türkiye tarafından açıklanan tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar seçtiğiniz donanım paketine, opsiyonel ekipmanlara, finansman kampanyalarına ve araç stok durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ekim 2026

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.541.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.840.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 3.008.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.123.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.292.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.748.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 3.098.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 3.231.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.295.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.525.000 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.390.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.994.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.378.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.591.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.030.000 TL

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 5.936.000 TL
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Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 7.462.000 TL

Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.916.000 TL

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.505.000 TL 

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.620.000 TL

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.600.000 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.629.000 TL

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.938.000 TL 

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.618.000 TL 

  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.002.000 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 4.083.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 4.194.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.962.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 5.074.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 5.295.000 TL 

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.402.000 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 4.010.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.553.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 5.053.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 5.193.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.623.000 TL 

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.666.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.805.000 TL

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Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - Fiyat: 3.126.150 TL

(Model Yılı: 2025)

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - Fiyat: 4.415.150 TL

(Model Yılı: 2025)

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ekim 2026

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Touareg 3.0 V6 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance - Fiyat: 10.717.150 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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