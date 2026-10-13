Ekim 2026 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman otomotiv markası Volkswagen, binek otomobil ve SUV modellerinden oluşan geniş ürün gamıyla Türkiye'deki otomobil pazarında yer alıyor. Polo ve Golf gibi modellerin yanı sıra T-Cross, Taigo, T-Roc ve Tiguan gibi SUV seçenekleriyle dikkat çeken marka, Passat ve Touareg gibi modellerle de farklı segmentlere hitap ediyor. Volkswagen'in Ekim fiyatları ise merak ediliyor.

Peki Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.4 ve ID.7 modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel listenin tüm detayları.