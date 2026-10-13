Ekim 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, lüks ve konfor odaklı modelleriyle Türkiye pazarında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. A, C ve E-Serisi gibi binek otomobillerin yanı sıra GLC ve GLE gibi SUV modelleri ile tamamen elektrikli EQ ailesi de markanın seçenekleri arasında yer alıyor. Ekim ayında güncellenen fiyatları ise dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor.

Peki, A, C, E, CLA, GLA, GLB ve elektrikli EQ serilerinin Ekim ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Mercedes-Benz'in güncel fiyatları ve öne çıkan kampanyaları.