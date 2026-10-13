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Ekim 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 08:08
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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, lüks ve konfor odaklı modelleriyle Türkiye pazarında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. A, C ve E-Serisi gibi binek otomobillerin yanı sıra GLC ve GLE gibi SUV modelleri ile tamamen elektrikli EQ ailesi de markanın seçenekleri arasında yer alıyor. Ekim ayında güncellenen fiyatları ise dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor. 

Peki, A, C, E, CLA, GLA, GLB ve elektrikli EQ serilerinin Ekim ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Mercedes-Benz'in güncel fiyatları ve öne çıkan kampanyaları.

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
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Ekim 2026 Mercedes-Benz Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 Mercedes-Benz Güncel Fiyat Listesi

Mercedes-Benz, farklı segmentlerdeki binek otomobilleri ve SUV modelleriyle otomobil tutkunlarına çeşitli seçenekler sunuyor. Dijital teknolojiler, sürüş destek sistemleri ve konfor donanımlarıyla öne çıkan model ailesinde elektrikli araç alternatifleri de bulunuyor. Markanın Ekim ayında güncellenen fiyatları ise aşağıda yer alıyor. 

Mercedes-Benz Otomotiv tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarının; donanım tercihlerine, ek opsiyonlara, stok durumuna ve dönemsel kampanyalara göre farklılık gösterebileceğini ise unutmayın.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026
  • A 200 AMG - 3.420.500 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLA Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes CLA Fiyat Listesi Ekim 2026

  • CLA 220 AMG - 4.449.000 TL

  • CLA 220 4MATIC AMG Benzin - 4.873.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • C 200 4MATIC AMG - 6.550.000 TL

  • C 200 4MATIC 140th Year Edition - 7.351.500 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes EQE Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes EQE Fiyat Listesi Ekim 2026

  • EQE 280 AMG - 6.292.000 TL 

  • EQE 350 4MATIC AMG - 7.188.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

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Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes E Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • E 180 Exclusive - 8.689.000 TL

  • E 180 AMG - 8.756.000 TL

  • E 220 d 4MATIC Exclusive - 11.484.000 TL

  • E 220 d 4MATIC AMG - 11.567.000 TL

  • Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance - 21.051.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Yeni Mercedes EQS Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Mercedes EQS Fiyat Listesi Ekim 2026
  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 11.845.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - 24.259.000 TL 

  • S 500 4MATIC L Inspiration - 24.790.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Ekim 2026
  • CLA 220 4MATIC Shooting Brake AMG - 5.017.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes C Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes C Serisi All-Terrain Fiyat Listesi Ekim 2026
  • C 200 4MATIC All-Terrain - 6.183.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

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Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Ekim 2026

  • CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 8.897.500 TL

  • Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance - 14.522.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Ekim 2026
  • CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 9.976.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes EQA Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes EQA Fiyat Listesi Ekim 2026
  • EQA 250+ Night Edition - 4.612.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026
  • GLA 200 AMG - 4.903.500 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLB Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLB Fiyat Listesi Ekim 2026

  • GLB 200+ AMG - 4.661.000 TL 

  • GLB 220 4MATIC AMG - 5.297.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2025)

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Mercedes GLC Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLC Fiyat Listesi Ekim 2026

  • GLC 200 AMG - 5.863.000 TL

  • GLC 400 4MATIC AMG - 7.053.000 TL

  • GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG - 7.371.500 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLC Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLC Fiyat Listesi Ekim 2026

  • GLC 180 AMG Benzin - 7.241.000 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG Dizel - 9.333.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Ekim 2026

  • GLC 180 Coupé AMG - 7.637.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 10.779.000 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 15.448.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLE Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLE Fiyat Listesi Ekim 2026
  • GLE 300 d 4MATIC AMG Dizel - 14.281.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes GLE Coupé Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLE Coupé Fiyat Listesi Ekim 2026
  • GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG Dizel - 14.784.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

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Mercedes GLS Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes GLS Fiyat Listesi Ekim 2026
  • GLS 450 d 4MATIC AMG Dizel - 22.606.000 TL 

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • G 450 d Heritage - 23.351.000 TL 

  • G 500 Heritage - 24.856.000 TL

  • G 580 Heritage - 15.715.000 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 32.292.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes AMG SL Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes AMG SL Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance Benzin - 17.449.000 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance Benzin - 28.942.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 17.347.000 TL 

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 29.794.000 TL 

  • Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ - 34.529.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Mercedes-Maybach S 580 Inspiration - 38.485.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

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Mercedes-Maybach GLS Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes-Maybach GLS Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Mercedes-Maybach GLS 600 Inspiration+ - 33.583.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Ekim 2026

Mercedes-Maybach SL Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series - 39.567.000 TL

Fiyat güncellenme tarihi: 01.10.2026

(Model Yılı: 2026)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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