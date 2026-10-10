Ekim 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Sportif tasarımı ve İtalyan otomobil geleneğiyle tanınan Alfa Romeo, SUV modellerinden performans odaklı otomobillerine uzanan ürün gamıyla Türkiye'deki otomobil tutkunlarına hitap ediyor. Markanın kompakt SUV segmentindeki Junior modeli elektrikli ve hibrit seçenekleriyle öne çıkarken Tonale, Stelvio ve Giulia da Alfa Romeo ailesinin dikkat çeken diğer modelleri arasında bulunuyor.

Peki; Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Ekim ayı fiyatları.