article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 08:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sportif tasarımı ve İtalyan otomobil geleneğiyle tanınan Alfa Romeo, SUV modellerinden performans odaklı otomobillerine uzanan ürün gamıyla Türkiye'deki otomobil tutkunlarına hitap ediyor. Markanın kompakt SUV segmentindeki Junior modeli elektrikli ve hibrit seçenekleriyle öne çıkarken Tonale, Stelvio ve Giulia da Alfa Romeo ailesinin dikkat çeken diğer modelleri arasında bulunuyor.

Peki; Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Ekim ayı fiyatları.

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekim 2026 Alfa Romeo Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 Alfa Romeo Güncel Fiyat Listesi

Alfa Romeo, 2 Ekim 2026'dan itibaren geçerli tavsiye edilen satış fiyatlarını duyurdu. Junior, Tonale, Giulia ve Stelvio modelleri, markanın sportif tasarım anlayışını farklı segmentlerde otomobil tercih edenlerle buluşturuyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, Alfa Romeo tarafından bildirilen tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai satış tutarları ise opsiyonel donanımlara, stok durumuna, dönemsel kampanyalara ve ödeme koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Ekim 2026

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Junior Elettrica 4x2 Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik Elektrik - 2.474.300 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Ekim 2026

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.668.200 TL

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Ekim 2026

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Ekim 2026

  • TONALE HYBRID 175 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 4.247.400 TL

  • TONALE DIESEL 130 4x2 Ti DCT (Otomatik) Dizel - 3.725.700 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın