Ekim 2026 DS Fiyat Listesi! İşte N°4, N°8 ve DS 7 Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv anlayışını özgün tasarım çizgileriyle bir araya getiren DS Automobiles, Ekim 2026 döneminde geçerli olacak fiyatlarını güncelledi. Markanın SUV segmentindeki iddialı modeli DS 7'nin yanı sıra yeni N°4 ve N°8 de tasarım ve teknoloji odaklı seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Peki DS N°4, N°8 ve DS 7 modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte DS Automobiles'in güncel fiyat listesi.