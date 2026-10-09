Ekim 2026 DS Fiyat Listesi! İşte N°4, N°8 ve DS 7 Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomotiv anlayışını özgün tasarım çizgileriyle bir araya getiren DS Automobiles, Ekim 2026 döneminde geçerli olacak fiyatlarını güncelledi. Markanın SUV segmentindeki iddialı modeli DS 7'nin yanı sıra yeni N°4 ve N°8 de tasarım ve teknoloji odaklı seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Peki DS N°4, N°8 ve DS 7 modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte DS Automobiles'in güncel fiyat listesi.
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Ekim 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi
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DS N°4 Fiyat Listesi Ekim 2026
DS N°8 Fiyat Listesi Ekim 2026
DS 7 Fiyat Listesi Ekim 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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