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Ekim 2026 DS Fiyat Listesi! İşte N°4, N°8 ve DS 7 Güncel Fiyatları

Ekim 2026 DS Fiyat Listesi! İşte N°4, N°8 ve DS 7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:54
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Fransız otomotiv anlayışını özgün tasarım çizgileriyle bir araya getiren DS Automobiles, Ekim 2026 döneminde geçerli olacak fiyatlarını güncelledi. Markanın SUV segmentindeki iddialı modeli DS 7'nin yanı sıra yeni N°4 ve N°8 de tasarım ve teknoloji odaklı seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Peki DS N°4, N°8 ve DS 7 modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte DS Automobiles'in güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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Ekim 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 DS Automobiles Güncel Fiyat Listesi

DS Automobiles, Ekim 2026'da geçerli tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını paylaştı. Markanın N°4, N°8 ve DS 7 modelleri için açıklanan güncel rakamlar aşağıda yer alıyor.

Fiyatlar, dönemsel kampanyalar, stok durumu, tercih edilen finansman seçeneği ve araca eklenen opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle satın alma öncesinde yetkili satış noktalarındaki güncel fiyatların kontrol edilmesi gerekiyor.

DS N°4 Fiyat Listesi Ekim 2026

DS N°4 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 3.326.450 TL

DS N°8 Fiyat Listesi Ekim 2026

DS N°8 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • DS N°8 Etoile FWD Long Range Elektrik (Model Yılı: 2026) - 4.990.000 TL

DS 7 Fiyat Listesi Ekim 2026

DS 7 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 4.443.950 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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