Ekim 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Suzuki, Ekim 2026 için tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını açıkladı. Akıllı Hibrit teknolojisine sahip modellerin de bulunduğu marka, şehir içi kullanımdan daha zorlu yol koşullarına kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunuyor.

Aşağıdaki fiyatlar Suzuki tarafından açıklanan tavsiye edilen satış fiyatlarını gösteriyor. Nihai rakamlar ise stok durumu, dönemsel kampanyalar, finansman seçenekleri ve çift renk gövde gibi tercih edilebilen donanım ve renk seçeneklerine göre farklılık gösterebilir.