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Ekim 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:54
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Dayanıklılığı ve verimli motor seçenekleriyle öne çıkan Suzuki, Ekim 2026 fiyatlarını yeniledi. Swift'ten Vitara'ya, S-Cross'tan arazi karakteriyle dikkat çeken Jimny'ye kadar farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modeller, markanın güncel ürün gamında yer alıyor. Peki Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Suzuki'nin güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Ekim 2026 Suzuki Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 Suzuki Güncel Fiyat Listesi

Suzuki, Ekim 2026 için tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını açıkladı. Akıllı Hibrit teknolojisine sahip modellerin de bulunduğu marka, şehir içi kullanımdan daha zorlu yol koşullarına kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunuyor.

Aşağıdaki fiyatlar Suzuki tarafından açıklanan tavsiye edilen satış fiyatlarını gösteriyor. Nihai rakamlar ise stok durumu, dönemsel kampanyalar, finansman seçenekleri ve çift renk gövde gibi tercih edilebilen donanım ve renk seçeneklerine göre farklılık gösterebilir.

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ekim 2026

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.178.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.133.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.228.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.183.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.640.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.570.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.690.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.620.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.665.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.595.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.823.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.773.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.365.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.265.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.699.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.659.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x2 - 2.745.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.650.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition Otomatik Benzinli 4x4 - 2.919.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.869.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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