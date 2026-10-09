Ekim 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Dayanıklılığı ve verimli motor seçenekleriyle öne çıkan Suzuki, Ekim 2026 fiyatlarını yeniledi. Swift'ten Vitara'ya, S-Cross'tan arazi karakteriyle dikkat çeken Jimny'ye kadar farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modeller, markanın güncel ürün gamında yer alıyor. Peki Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte Suzuki'nin güncel fiyat listesi.
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Ekim 2026 Suzuki Güncel Fiyat Listesi
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Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ekim 2026
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026
Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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