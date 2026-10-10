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Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 08:05
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Ford, binek otomobillerden ticari araçlara uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türkiye otomotiv pazarındaki yerini sürdürüyor. Markanın Focus, Puma ve Kuga gibi modelleri farklı sürüş beklentilerine hitap ederken elektrikli araç seçenekleri de ürün gamında giderek daha fazla yer buluyor. Ticari araç tarafında ise Courier ailesi ve Ranger gibi modeller, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sunuyor.

Peki, Ford Focus, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Journey Courier, Journey Courier BEV, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford'un Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ekim 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Ekim 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Ford, binek ve ticari araç seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş bir model yelpazesi sunuyor. Puma, Kuga, Focus, Ranger ve Courier ailesinin yanı sıra elektrikli modeller de markanın ürün gamında yer alıyor.

Aşağıdaki fiyatlar, Ford Türkiye'nin 7 Ekim 2026 itibarıyla yayımladığı tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai fiyatlar ise kampanyalara, stok durumuna, donanım ve renk tercihlerine, kredi veya peşin ödeme koşullarına göre değişebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.171.100 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.536.400 TL

  • ST-Line Black Edition SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 1.998.700 TL

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Premium SUV, 123 kW, Otomatik, Elektrik - 3.088.800 TL

Ford Explorer Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Explorer Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.322.000 TL

  • Select SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik - 2.391.300 TL

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.457.300 TL

  • Premium SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik - 3.104.800 TL

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.217.200 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Capri Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Premium SUV, 125 kW, Otomatik, Elektrik - 3.211.600 TL

  • Premium SUV, 140KW, Otomatik, Elektrik - 3.371.600 TL 

  • Premium SUV, 250 kW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.330.000 TL

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Ford Kuga Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Kuga Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.591.400 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.947.600 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.219.400 TL

Ford Tourneo Courier Journey Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Tourneo Courier Journey Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125 PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.745.700 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 3.270.400 TL

Ford Puma ST Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Puma ST Fiyat Listesi Ekim 2026
  • ST SUV, 1.0L EcoBoost 160 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.898.500 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Focus Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115 PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.720.500 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115 PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.859.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Ranger Fiyat Listesi Ekim 2026

Ford Ranger Fiyat Listesi Ekim 2026

  • XLT 4x4, 2.0L EcoBlue 170 PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.969.000 TL

  • XLT 4x4, 2.0L EcoBlue 170 PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.247.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L EcoBlue 205 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 4.889.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L EcoBlue 240 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.324.300 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L EcoBlue 205 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.160.900 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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