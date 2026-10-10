Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ford, binek otomobillerden ticari araçlara uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türkiye otomotiv pazarındaki yerini sürdürüyor. Markanın Focus, Puma ve Kuga gibi modelleri farklı sürüş beklentilerine hitap ederken elektrikli araç seçenekleri de ürün gamında giderek daha fazla yer buluyor. Ticari araç tarafında ise Courier ailesi ve Ranger gibi modeller, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sunuyor.

Peki, Ford Focus, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Journey Courier, Journey Courier BEV, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford'un Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.