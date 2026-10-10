Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Ford, binek otomobillerden ticari araçlara uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türkiye otomotiv pazarındaki yerini sürdürüyor. Markanın Focus, Puma ve Kuga gibi modelleri farklı sürüş beklentilerine hitap ederken elektrikli araç seçenekleri de ürün gamında giderek daha fazla yer buluyor. Ticari araç tarafında ise Courier ailesi ve Ranger gibi modeller, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sunuyor.
Peki, Ford Focus, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Journey Courier, Journey Courier BEV, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte Ford'un Ekim 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.
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Ekim 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar
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Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ekim 2026
Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Ekim 2026
Ford Explorer Fiyat Listesi Ekim 2026
Ford Capri Fiyat Listesi Ekim 2026
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Ford Kuga Fiyat Listesi Ekim 2026
Ford Tourneo Courier Journey Fiyat Listesi Ekim 2026
Ford Puma ST Fiyat Listesi Ekim 2026
Ford Focus Fiyat Listesi Ekim 2026
Ford Ranger Fiyat Listesi Ekim 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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