Ekim 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.omodajaecoo.com.tr/
OMODА ve JAECOO, Chery Group bünyesinde geliştirdikleri SUV modelleriyle Türkiye pazarındaki varlığını sürdürüyor. Modern tasarımları, teknolojik donanımları ve farklı sürüş beklentilerine hitap eden özellikleriyle öne çıkan OMODA 5 ve OMODA 7 ile JAECOO 7, ekim ayında da otomobil almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, JAECOO 7, OMODA 5 ve markanın yeni amiral gemisi OMODA 7'nin Ekim 2026 fiyatları ne kadar? Modellerin güncel fiyat listesi ve öne çıkan teknik özellikleri neler?
İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.
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OMODA & JAECOO Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi
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Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Ekim 2026
Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Ekim 2026
Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Ekim 2026
Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Ekim 2026
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Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Ekim 2026
Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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