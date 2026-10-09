Ekim 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

OMODА ve JAECOO, Chery Group bünyesinde geliştirdikleri SUV modelleriyle Türkiye pazarındaki varlığını sürdürüyor. Modern tasarımları, teknolojik donanımları ve farklı sürüş beklentilerine hitap eden özellikleriyle öne çıkan OMODA 5 ve OMODA 7 ile JAECOO 7, ekim ayında da otomobil almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor.

Peki, JAECOO 7, OMODA 5 ve markanın yeni amiral gemisi OMODA 7'nin Ekim 2026 fiyatları ne kadar? Modellerin güncel fiyat listesi ve öne çıkan teknik özellikleri neler?

İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.