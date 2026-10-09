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Ekim 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:54
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OMODА ve JAECOO, Chery Group bünyesinde geliştirdikleri SUV modelleriyle Türkiye pazarındaki varlığını sürdürüyor. Modern tasarımları, teknolojik donanımları ve farklı sürüş beklentilerine hitap eden özellikleriyle öne çıkan OMODA 5 ve OMODA 7 ile JAECOO 7, ekim ayında da otomobil almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor.

Peki, JAECOO 7, OMODA 5 ve markanın yeni amiral gemisi OMODA 7'nin Ekim 2026 fiyatları ne kadar? Modellerin güncel fiyat listesi ve öne çıkan teknik özellikleri neler? 

İşte Omoda 5 ve 7'nin fiyatları ve teknik özellikleri.

Kaynak: https://www.omodajaecoo.com.tr/
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OMODA & JAECOO Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi

OMODA & JAECOO Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi

OMODA ve JAECOO, farklı tasarım anlayışları ve donanım seçenekleriyle SUV segmentinde farklı kullanıcı beklentilerine sesleniyor. OMODA 5 daha dinamik çizgileriyle dikkat çekerken OMODA 7 markanın ürün gamında daha üst konumda yer alıyor. JAECOO 7 ise güçlü dış tasarımı ve arazi karakterini yansıtan görünümüyle öne çıkıyor.

Modellerin Ekim 2026 döneminde geçerli fiyatları ise yetkili satıcıların sunduğu kampanyalara, stok durumuna, tercih edilen donanım seviyesine ve ödeme koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Satın alma öncesinde güncel fiyat bilgisinin markanın resmî internet sitesi veya yetkili bayiler üzerinden kontrol edilmesi önerilir.

Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Ekim 2026

Omoda 7 Neo Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Omoda 7 Neo 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.890.000 TL - Ekim Ayı Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.800.000 TL

Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Ekim 2026

Omoda 5 Ultima Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Omoda 5 Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.270.000 TL

Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Ekim 2026

Jaecoo 7 Revive 4x2 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.390.000 TL

Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Ekim 2026

Jaecoo 7 Evolve 4x2 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.700.000 TL
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Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Ekim 2026

Jaecoo 7 Evolve 4x4 Fiyat Listesi Ekim 2026
omodajaecoo.inoto.com.tr
  • Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.910.000 TL

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

Omoda ve Jaecoo modelleri, yalnızca cazip fiyatlarıyla değil, kendilerine özgü teknik donanımlarıyla da otomotiv dünyasında rakiplerinden ayrılıyor.

Omoda 5'in Teknik Özellikleri:

Sportif koltuklarıyla sürücüyü saran Omoda 5, 64 farklı renkte kişiselleştirilebilen ambiyans aydınlatması sayesinde kabin atmosferini kullanıcıların tercihine göre şekillendiriyor. Sony imzalı ses sistemi, 50 W gücündeki hızlı kablosuz şarj özelliği ve kullanımı kolay dijital ekranlarıyla araç içindeki yolculuğu zengin bir multimedya deneyimine dönüştürüyor.

Güvenlik donanımlarıyla da öne çıkan Omoda 5’te 7 hava yastığı ve yüksek dayanımlı çelik gövde bulunuyor. Model, bu özellikleriyle Euro NCAP güvenlik standartlarının da ötesine geçmeyi hedefliyor.

Omoda 7'nin Teknik Özellikleri:

Dikkat çekici bir SUV arayanlar için tasarlanan Omoda 7, 15,6 inçlik hareketli multimedya ekranıyla araç içi teknolojiye farklı bir yaklaşım getiriyor. Çok bölgeli ses deneyimi ve gelişmiş 540 derecelik kamera sistemiyle donatılan model, 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonu sunuyor. Omoda 7, bu özellikleriyle kullanıcılarına otonom sürüş deneyimini mümkün olduğunca gerçekçi biçimde yaşatmayı vadediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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