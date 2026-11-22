Televizyon dünyasında son haftaların en çok konuşulan konusu olan reklam krizine dair bir açıklama da Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi. Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programına konuk olan Turgut, kanalların reklam gelirlerinde yaşanan düşüşü rakamlarla anlattı.

Turgut'un özellikle dikkat çektiği dönem 29 Ekim haftası oldu. Yapımcıya göre o hafta normalde dört-beş spot reklam yayınlaması gereken kanallar, reklam bölümlerini dolduramadı.