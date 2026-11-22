Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı Faruk Turgut, Kanalların Her Akşam Ettiği Zararı Açıkladı
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Yapımcı Faruk Turgut, Bloomberg HT'de yayınlanan Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programında kanalların yaşadığı reklam geliri sıkıntısını anlattı. Turgut'a göre 29 Ekim haftasında dört-beş spot reklam yayınlaması gereken kanallar, dizilerden yalnızca 6-7 milyon reklam toplayabildi. Bir kanalın her akşam 15-20 milyon zarar etmesinin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Turgut, dizilere yayın arası verilmesinin daha sık yaşanacağını düşündüğünü söyledi. Yapımcıya göre diziler ilerleyen dönemde ayda iki ya da üç bölümle ekrana gelebilir.
Kaynak: Bloomberg HT, 'Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde'
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Faruk Turgut, 29 Ekim haftasında kanalların dizilerden 6-7 milyon reklamı zar zor topladığını söyledi.
Turgut, bir kanalın her akşam 15-20 milyon zarar etmesinin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.
Yapımcı, dizilerin ilerleyen dönemde ayda iki ya da üç bölümle yayınlanabileceğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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